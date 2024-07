Colombia y Uruguay chocan en un partido de pronóstico reservado. Las dos mejores selecciones sudamericanas del momento se enfrentarán este miércoles 10 de julio desde las 19:00 horas en Bogotá, 21:00 horas en Montevideo, 20:00 ET / 19:00 CT / 18:00 MT / 17:00 PT de USA y 19:00 horas (ECU/PER) . El recinto deportivo Bank of American Stadium, ubicado en la ciudad de Carolina del Norte (USA), albegará este choque por semifinales de la Copa América. La transmisión de Colombia vs. Uruguay podrás disfrutarla por el canal RCN en vivo y ver el minuto a minuto.

Colombia llega a esta instancia tras superar notablemente a Panamá con un rotundo 5-0, demostrando así que ya es un serio candidato al título del certamen continental. Es, hasta el momento, la selección más goleadora del torneo. Pero al frente tendrá un rival duro de vencer que llega tras eliminar a Brasil y también mostrarse sólido en defensa con solo 1 gol recibido en contra.

¿Dónde ver RCN EN VIVO, Colombia vs. Uruguay?

Para ver la transmisión de Colombia vs. Uruguay puedes seguir el partido por el canal RCN en todo Colombia, para ver el duelo de forma gratuita. Aquí te mostramos la guía completa de los canales que debes sintonizar para ver su señal:

Emcali – Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo – Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Links para ver Colombia vs. Uruguay por Copa América 2024

Revisa aquí los links para ver el partido de Colombia vs. Uruguay en vivo por el streaming oficial del canal RCN y descargar todas las aplicaciones móviles, con la finalidad de ver este partidazo de semifinal de la Copa América 2024 desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV. También ten en cuenta que si te encuentras en Colombia es posible que puedas seguir la señal de RCN por Internet. Mediante la transmisión en directo a través de su página web, tienes la posibilidad de ver online el partido.

