No solo los entrenamientos en casa fueron motivo de ocupación de distintos futbolistas en el mundo durante el confinamiento. Hay quienes decidieron aprovechar el tiempo y arriesgarse a practicar algún cambio de estilo. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sorprendió el martes al soltarse el cabello y quien decidió seguirlo fue nada menos que Dani Ceballos.

El futbolista del Real Madrid, cedido dos temporadas en el Arsenal, ha causado sensación en las redes sociales al estrenar nuevo ‘look’, muy similar al del futbolista portugués, con el cabello largo y suelto.

En sus recientes apariciones con el Arsenal acostumbró a los aficionados gunners no solo a demostrar su calidad sobre el terreno de juego sino también a un 'look’ llamativo con los lados rapados y la parte superior atada. Muy distinto a como apareció hoy.

Volver al Madrid

Sabe que no la tiene fácil con Zidane en el banquillo, no solo porque no es del gusto del entrenador galo, sino por alguno que otro cruce que sostuvieron cuando el mediocampista estaba bajo sus órdenes. Sin embargo, Dani Ceballos no renuncia a su sueño de jugar y triunfar en el Real Madrid.

“Soy un jugador del Real Madrid... Y a cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Real Madrid, tengo contrato con ellos tres años más y es el equipo idóneo para triunfar”, aseguró el centrocampista en entrevista a TVE.

Además, el centrocampista aseguró haber crecido y tener lo mejor aún por demostrar. “Lo mejor de Dani Ceballos está por llegar, asentarse en un equipo, sentirse importante... sentirse líder, que es lo que realmente me gusta”, apuntó.

