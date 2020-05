En la temporada 2013-14, el Real Madrid logró la tan ansiada ‘Décima’ Champions League de la mano de Ancelotti, y si bien las figuras del equipo eran Casillas, Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, hubo un jugador que fue el más regular de todos y figura en aquella final de Lisboa ante el Atlético, Ángel Di María.

Sin embargo, el técnico italiano dejó el Bernabéu y Di María, que ya venía en la rampa de salida desde la temporada anterior, se fue al Manchester United, una decisión que al final terminó por lamentar, pues no solo le fue mal en lo deportivo, sino también en lo personal, según reveló la pareja del argentino.

Jorgelina Cardoso habló con 'Los Ángeles de la Mañana' y recordó lo que fue el pase del 'Flaoc' en el 2014, Real Madrid al United por 75 millones de euros. Un traspaso con el cual ella nunca estuvo de acuerdo, según contó.

“Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho con Ángel. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real; el clima es perfecto, la comida, perfecta, y de repente salió esta propuesta de Manchester”, dijo Jorgelina.

“Ni en pedo', le dije, ‘te vas a ir solo’. Había plata, pero después los españoles empezaron con el ‘pesetero’... Y sí, obvio, vos laburás en una empresa, viene la competencia y te dicen: ‘Te pago el doble’. ¿No vas? ¿Por qué hay que ser careta.? Yo quiero mantener a mis hijas”, continuó.

Y agregó: “Yo no quería ir. Soy amiga de Gianinna Maradona, estaba en pareja con el Kun Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Manchester. Cuando nos volvimos, le dije a Ángel: ‘Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra, es una mierda’. Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija. van caminando y no sabés si te van a matar, pintadas las minas; estupendas, las minas todas de porcelana”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Plantilla del Barcelona vuelve a los entrenamientos y se someterá a pruebas de coronavirus