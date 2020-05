Desde que James Rodríguez llegó al Real Madrid en 2014, la sonrisa se le ha ido borrando de a pocos. Con Carlo Ancelotti era titular, pero todo cambió de la mano de Zinedine Zidane como entrenador, por lo que se marchó cedido al Bayern Munich. Está de vuelta en el Bernabéu, aunque el Atlético de Madrid no pierde el sueño de ficharlo.

Es más, Atlético de Madrid intentará una vez más el fichaje de James Rodríguez, ahora de cara a la próxima temporada. Así lo reporta este martes el diario colombiano El Universal, el cual da novedades respecto a su compatriota.

El citado medio sudamericano menciona que “James se quedaría en Madrid y jugaría con el Atlético” ya que es uno de los objetivos de parte de Diego Simeone. En la tienda colchonera consideran al mediocampista como clave para sus pretensiones para el futuro.

James, ¿con futuro en el Atlético?

No es la primera vez que el internacional con la Selección de Colombia y también ex AS Mónaco está en la órbita de este conjunto. Lo buscaron a inicios de campaña, pero no se llegó a un acuerdo con la ‘Casa Blanca’.

Además, se indica que la cifra de un posible traspaso de James Rodríguez al Atlético de Madrid sería de 30 millones de euros, monto muy inferior al que el Real pagó por él (75 millones) luego de su gran actuación en el Mundial de Brasil.

De otro lado, la liga francesa (LFP) le pidió un crédito al Estado francés de alrededor 225 millones de euros para pagarle a sus clubes por conceptos televisivos. El COVID-19 y el término de la Ligue 1 de parte de las autoridades locales los privó de eso.

