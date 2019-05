Tiembla Cataluña: exfigura del Barcelona habría sido ofrecido como fichaje al Real Madrid

No es un secreto que el Real Madrid anda tras los pasos de un atacante de garantías para la próxima temporada, como tampoco lo es el hecho de que Luka Jovic haya sido el elegido para pelear el puesto de '9' con Karim Benzema. Sin embargo, en las últimas horas ha empezado a rondar en las oficinas del Bernabéu el nombre de un exjugador del Barcelona quien había sido ofrecido para vestirse de 'blanco'.

De acuerdo a información del portal madridista 'Defensa Central', se trataría nada menos que de Alexis Sánchez , el chileno que vistió de azulgrana entre el 2011 y 2014, y que busca salir como sea del Manchester United, donde no ha podido encontrar su mejor rendimiento.



Resulta que en Old Trafford no reciben ofertas por el delantero de 30 años, quien no ha logrado despegar y registró solo un gol ante Newcastle en el actual curso, en otra campaña lamentable para el delantero que gana 505 mil libras a la semana.

Sin embargo, pese a que su calidad no está en discusión, según el mismo medio, el Real Madrid ha respondido al ofrecimiento por Sánchez con un "gracias, pero no estamos interesados". Ahora mismo, los intereses del cuadro 'blanco' apuntan a la Premier League, pero hacia jugadores como Pogba, Hazard o Salah.

Así pues, el 'Niño Maravilla' tendrá que seguir deshojando margaritas sobre su futuro, que podría estar en la Serie A , donde clubes como Juventus e Inter de Milán se han mostrado interesados en el delantero que ya supo brillar en el fútbol italiano con camiseta del Udinese entre el 2008 y 2011.

