Barcelona vs. Girona se miden este domingo 30 de marzo desde las 9:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay), en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga 2024-25. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los diversos horarios según la zona y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Recuerda que este compromiso tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España).

Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, lidera la clasificación con 63 puntos, tres por encima del Real Madrid y siete sobre el Atlético de Madrid. Tras una contundente victoria por 3-0 ante Osasuna, el equipo azulgrana afronta un calendario exigente, con seis partidos en 17 días, incluyendo compromisos en LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. Flick ha enfatizado la importancia de adaptarse a esta congestión de partidos y mantener la concentración para alcanzar los objetivos trazados.

Por su parte, el Girona atraviesa una temporada complicada. Después de aspirar a posiciones europeas, el equipo dirigido por Míchel Sánchez se encuentra ahora más preocupado por alejarse de la zona de descenso. Con una racha negativa de seis partidos sin ganar, Míchel ha destacado la necesidad de mejorar la eficacia ofensiva y recuperar la intensidad en el juego para revertir la situación actual.

Las estadísticas reflejan la disparidad entre ambos conjuntos. El Barcelona ha demostrado una notable solidez, con un promedio de 3.08 goles por partido y solo 12 tantos encajados en 13 encuentros. En contraste, el Girona presenta una media de 1.23 goles a favor y 1.31 en contra por partido, evidenciando dificultades tanto en ataque como en defensa.

En cuanto a enfrentamientos directos, el historial reciente muestra una ligera ventaja para el Barcelona. En los últimos cinco encuentros entre ambos equipos en los últimos tres años, los culés han obtenido dos victorias, el Girona otras dos y se ha registrado un empate. Claramente eso no se refleja en el presente de ambos cuadros, donde los azulgranas son los favoritos para este domingo.

Girona enfrenta además problemas adicionales en su plantilla. La posible ausencia de Oriol Romeu, cedido por el Barcelona y sujeto a una “cláusula del miedo” que impide su participación salvo el pago de 300.000 euros, complica aún más la situación. A esto se suman las bajas por lesión de jugadores clave como Bryan Gil, Iván Martín, Abel Ruiz y Miovski, así como la sanción de Van de Beek.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha resaltado las mejoras en la posesión y el control del juego de su equipo, mostrando optimismo de cara a los desafíos venideros. A pesar de la lesión de Dani Olmo, Flick confía en la profundidad de su plantilla, incluyendo jóvenes talentos como Ansu Fati y Gavi, para mantener el rendimiento en los múltiples frentes competitivos.

Por otro lado, Míchel Sánchez ha enfatizado la importancia de la naturalidad y sinceridad con sus jugadores, buscando soluciones para mejorar la verticalidad y eficiencia del equipo. Inspirándose en modelos exitosos como los All Blacks y el ADN gironí, Míchel pretende inculcar compromiso y solidaridad en su plantilla para afrontar los desafíos que restan en la temporada.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Girona?

El partido entre Barcelona vs. Girona se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Girona?

El compromiso entre Barcelona vs. Girona está programado para este sábado 29 de marzo a las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; y en España a las 3:15 p.m.

