No solo el blooper: el otro fail de Marcelo que se hizo de la vista gorda [VIDEO]

Increíble. El madridismo no se siente confiado con él cuando se ubica en el lateral izquierdo. Hace unos años era el mejor del mundo; hoy ni siquiera está en la lista de 15 mejores. En el partido del Real Madrid vs. Tottenham , Marcelo no solo ‘regaló’ e l tanto a Harry Kane , sino que también cometió un penal que el árbitro se hizo de la vista gorda en la Audi Cup.



En el primer tiempo del partido, el lateral izquierdo le cometió una falta al argentino Erik Lamela, que el juez decidió proseguir con el juego en Múnich. Marcelo estuvo 80 minutos y luego fue sustituido por el español Adrián De la Fuente. Sin Ferland Mendy, Zidane debe tener un dolor de cabeza con el futbolista que no ha podido recuperar en la pretemporada.



El partido entre Real Madrid vs Tottenham , válido por las semifinales de la Audi Cup 2019 en Alemania, ha demostrado una vez más que el sector defensivo es una de las grandes debilidades del equipo de Zidane y en el que más deberá trabajar antes del inicio de LaLiga Santander.



Real Madrid ha perdido tres de sus cuatro partidos de la pretemporada. El otro lo igualó contra el Arsenal de Emery.

El penal de Marcelo al Tottenham en la Audi Cup. (Video: YouTube)

