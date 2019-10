"Si yo tuviera la mujer que tiene Figo me quedaría en casa": el portugués le responde a Ronaldo

Han pasado un poco más de dos años del paso de Ronaldo por el famoso programa español 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en el que contó varias anécdotas de su etapa como futbolista en el Barcelona y Real Madrid , aunque lo que marcó esa entrevista fue un comentario que el 'Fenómeno' hizo sobre la esposa de Luis Figo. El portugués, por fin, ha tenido oportunidad, en el mismo escenario, de contestarle a su excompañero de vestuario... ¡con su pareja al lado!

El crack portugués pasó por el programa junto a su mujer Helen Svedin y ambos no dudaron en comentar la famosa frase de Ronaldo. "Si yo tuviera la mujer que tiene Figo me quedaría siempre en casa", contó el brasileño en el 2017, al recordar que esa fue la respuesta que le ofreció a Florentino Pérez, cuando el mandamás le dio un llamado de atención por sus constantes salidas nocturnas.

Por lo que en el programa del miércoles de Pablo Motos, y aprovechando la visita de la pareja formada por el portugués y la sueca, volvieron a recordar aquella confesión de Ronaldo. Y esta vez Figo tuvo oportunidad de responder.



"Ya lo sabía, porque lo había comentado en el vestuario. Pero a 'Roni' le perdono porque siempre está de broma. Lo que no sabe es que yo salía de casa cuando mi mujer estaba dormida", bromeo entre risas Luis Figo.

Figo y Helen Svedin en El Hormiguero con Pablo Motos. Figo y Helen Svedin en El Hormiguero con Pablo Motos.

Se conocieron en Barcelona

En otro momento, Figo y Svedin relataron cómo se conocieron y tuvieron palabras de elogios el uno para el otro.



" La conocí en Barcelona. Tenía unos amigos que tenían una agencia y ella trabajaba allí. La primera vez que la vi fue en un restaurante, pero no fue ahí cuando empezamos a salir", reconoció el portugués que además definió a su esposa como una mujer "elegante, sensible, guapa, una gran madre y lo más importante, creo que es una muy buena persona".



Ella no se quiso quedar atrás y dijo que el exfutbolista es "una persona que me ha hecho sentir que está ahí para mí".

► Sadio Mané, el futbolista ejemplar: rechaza comprar Ferraris y relojes por ayudar al planeta



► ¿'El Clásico' se suspende hasta diciembre? Presidente de LaLiga responde a la posibilidad



► Real Madrid escucha atentamente: presidente del Napoli no rechaza posibilidad de salida del Fabián Ruiz



► ¡Atención, Florentino! Desde Bayern Munich le cierran las puertas a la posibilidad de fichar a Eriksen