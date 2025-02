El Real Madrid vs. Osasuna se enfrentarán este sábado 15 de febrero en el estadio EL SADAR, en la ciudad de Pampolona. El Madrid, aún líder de LaLiga 2024-25, buscará mantenerse en la cima en este duelo por la jornada 24 del certamen español, mientras que el cuadro local intentará volver al triunfo.

Los merengues han perdido prácticamente toda su ventaja, dándole la oportunidad a Atlético Madrid y Barcelona de entrar en la pelea. Y es que en la jornada pasada empataron 1-1 ante Atlético de Madrid, mientras que el Barza goleó 4-1 al Sevilla. Por lo tanto, los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen 50 puntos, mientras que los ‘colchoneros’ tiene un punto menos y los azulgranas están en 48 unidades.

Aunque en LaLiga no están como esperaban en un primer momento, el Madrid viene de vencer 3-2 al Manchester City por la Champions League. En un duelo muy emocionante, de la mano de Kylian Mbappé, los de la capital español ganaron en su visita a Inglaterra. Aunque deberán afrontar el duelo de este sábado pensando también en la vuelta ante los ‘Citizens’ el miércoles 19 de febrero.

Los Rojillos, por su parte, buscan consolidar su posición en la tabla y acercarse a los puestos europeos. El equipo navarro, con un sólido desempeño en casa, intentará aprovechar el factor campo para sorprender a la poderosa escuadra que dirige Carlo Ancelotti y sumar tres puntos vitales en su lucha por objetivos ambiciosos.

Kylian Mbappé viene de anotarle un doblete al Manchester City por Champions League. (Foto: AFP)

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El duelo entre Real Madrid vs. Osasuna se disputará en el Estadio EL SADAR, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. EL SADAR?

El encuentro entre Real Madrid vs. Osasuna está programado para este sábado 8 de febrero desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 12:15 a.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a la 10:15 a.m.; mientras que en España a las 4:00 p.m.





