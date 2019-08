Se sienten pasos: Florentino se reunió con Vinicius para tratar el fichaje de Neymar

Se viven días tensos en el Bernabéu. A estas alturas nadie tiene asegurado un lugar en el plantel, ni las 'vacas sagradas' ni las jóvenes promesas. En la mayoría de los casos porque el Real Madrid los tiene como posibles 'monedas de cambio' para la llegada de algún último fichaje: Neymar, principalmente. Y este es el caso de Vinicius Junior , quien fue pedido por el PSG para dejar ir a 'Ney' a España.

Ante este rumor, que cobró fuerza en las últimas horas en España, el propio Florentino Pérez se comunicó con Vinicius para explicarle la situación. Según adelantó el portal madridista 'Defensa Central', el mandamás 'blanco' no ha dudado en ponerse en contacto con el jugador para transmitirle de primera mano que esté “ tranquilo” porque “no te vamos a vender al PSG ni te vamos a incluir en ninguna operación por Neymar”.



Vinicius no hizo más que agradecerle por su confianza al presidente del Madrid, por no solo tenerlo en sus planes en la actualidad, sino por también considerarlo 'piedra angular' del proyecto del club en un futuro no muy lejano.

Vinicius pero con una condición

Sin embargo, si bien el Real Madrid no tiene planeado incluir a Vinicius en las negociaciones por Neymar, no ha descartado del todo sacarlo de otra operación: el fichaje de Kylian Mbappé.



Sin dinero y con Mbappé a cambio, los 'blancos' cambiarían su postura. Pero esa posibilidad, de momento, es algo que no contemplan en París, a pesar de que ‘Vini’ gusta muchísimo y le ven como un potencial aspirante al Balón de Oro.



