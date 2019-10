Están en deuda: Hazard y los cracks que costaron mucho dinero y siguen sin convencer [FOTOS]

► Ter Stegen, el muro del Barcelona y mejores porteros del mundo que es plan 'B' de Alemania



El delantero del Real Madrid Eden Hazard considera que necesita mejorar para ser considerado un “galáctico” tras un flojo comienzo de temporada, en el que no ha marcado ni dado asistencias en su nuevo equipo.



El extremo belga se incorporó este verano proveniente del Chelsea en medio de la renovación del Madrid tras la desastrosa temporada 2018-19.



Hazard es considerado el sustituto de Cristiano Ronaldo en el Madrid, tras la partida del máximo goleador de todos los tiempos del equipo a la Juventus en el verano de 2018.



“Aún no soy un galáctico, tengo que ser yo quien lo demuestre”, dijo Hazard a periodistas el lunes antes del choque contra Brujas por la Liga de Campeones.



“Tengo que ser yo el primero que demuestre que puedo ser el mejor del mundo (...) y dar el máximo no solo en los partidos, también en los entrenamientos”.



Tras publicar algunos medios que llegó a la pretemporada con sobrepeso, Hazard sufrió una lesión muscular antes del inicio de la temporada y no pudo hacer su debut en el Madrid hasta el 14 de septiembre, en la victoria 3-2 sobre Levante.



A propósito de Hazard, repasamos los nombres de otros jugadores que siguen sin despegar en Europa.

