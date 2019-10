Cristiano Ronaldo vuelve al Real Madrid: Florentino lo quiere como embajador eterno del club

► Ter Stegen, el muro del Barcelona y mejores porteros del mundo que es plan 'B' de Alemania



A pocas horas del partido de Champions League entre Real Madrid vs Brujas , los hinchas del club merengue han sido sorprendidos por una noticia del portal español 'Don Balón' que afirma que Cristiano Ronaldo volverá al Santiago Bernabéu a pedido de Florentino Pérez. No como jugador, sino como embajador del club.



De acuerdo a la citada fuente, el presidente del Real Madrid quiere rendirle honores a quien le dio tantas alegrías al club. No solo con goles, también con títulos. Es por eso que ya le ha ofrecido a Cristiano Ronaldo ser embajador del club de por vida cuando cuelgue las botas.



Ese momento no estaría tan lejos de ocurrir ya que el mismo jugador de la Juventus ha afirmado este martes que, si bien se siente a gusto jugando al fútbol, la idea de colgar las botas ronda su cabeza hace ya un buen tiempo.



"Todavía amo el fútbol y por supuesto me encanta entretener mis seguidores, a los que también amo. Más allá de la edad, eso todo un tema de mentalidad. En los últimos cinco años he empezado a pensar en la posibilidad de verme fuera del fútbol, y además, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", dijo Cristiano Ronaldo al portal 'SportBible'. ¿Aceptará la propuesta de Florentino?

Por otro lado, Real Madrid se alista para recibir este martes al Brujas por la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League. El partido está programado para las 11:55 de la mañana y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports.



El equipo de Zidane está obligado a sacar un triunfo que le permita lavarse la cara tras su debut hace dos semanas ante el PSG. El Madrid cayó por 3-0 y necesita ganar para empezar a pensar en la clasificación a octavos de final.

