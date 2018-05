Decidieron seguir la misma profesión que la de sus padres y en algunos casos, el pupilo superó al maestro, aunque en otros no hubo tanta suerte. Luca Zidane , el segundo hijo de Zinedine, debutó el sábado en el Real Madrid defendiendo el arco blanco. Tuvo algunas buenas intervenciones, pero también fue responsable del empate del Villarreal. El guardameta tiene 20 años y solo el tiempo dirá si alcanzará el éxito que tuvo el padre como futbolista.

"Contento de debutar con el mejor equipo del mundo, pero el sentimiento por el empate un poco agridulce", dijo Luca.



"Faltaba él, era el único que no había debutado este año, es un jugador de la plantilla, al final ha debutado y lo ha hecho bien", afirmó el técnico francés, declarándose "contento por su debut".



"Luca es un jugador más, lo trato como un jugador. Es el que faltaba por debutar de toda la plantilla y por eso me alegro por su debut, porque es un día importante para su entrenador y para él, para su padre veremos en casa", agregó Zidane con una sonrisa.



También su hijo afirmó no sentir el peso del apellido: "Cuando juego soy Luca, no Zidane".



Así, Luca se une a una larga lista de padres e hijos futbolistas en el balompié mundial y en la siguiente galería repasamos algunos de los casos más conocidos.