Primer dolor de cabeza: el gran problema que tendrá Zidane en el Madrid por 'culpa' de Jovic

Luka Jovic ha dado el salto al Real Madrid tras convertirse, en dos temporadas en el Eintracht Fráncfort, en una de las grandes figuras de la Bundesliga, lo que lo llevó a ser codiciado por varios grandes clubes de Europa.



El delantero serbio llega como el '9' de garantías que tanta falta le hizo al Madrid la temporada pasada y que, en principio, será el reemplazo de Karim Benzema, aunque Zidane no descarta que ambos puedan jugar juntos. Pero la forma en la que alineará sus fichas en ataque no será el único dolor de cabeza que tendrá el técnico francés con Jovic. 'Zizou' encontrará otro problema con su nuevo jugador.



Resulta que el serbio jugará el Europeo Sub 21 con su selección, por lo que se unirá más tarde a la pretemporada del Madrid, que empezará el próximo 8 de julio.



De hecho, en caso de llegar lejos en el certamen europeo que se disputará en Italia, Jovic tendrá menos días de descanso que el resto de la plantilla 'blanca'; aunque ello podría suponer también un punto a favor, pues el atacante se uniría a la pretemporada más 'enchufado'.

La pretemporada 'blanca'

El Real Madrid ya tiene compromisos pactados en Estados Unidos con la ya conocida Internacional Champions Cup, una competición en la que se enfrentará al Bayern Munich (20 de julio), Arsenal (23 de julio) y al Atlético de Madrid (26 de julio).



Además, la 'Casa Blanca' también tiene pactado participar en la Audi Cup en Múnich, donde tendrá como rival nada menos que al finalista de la Champions League, el Tottenham. De ganar, se verá las caras ante el Bayern o Fenerbahce.

