Fue el protagonista del partido de Champions que enfrentó al Real Madrid y al PSG en el Santiago Bernabéu en noviembre de 2019, luego de una acción en la que terminó cayendo lesionado su compatriota y por entonces recién fichado Eden Hazard. El la mente del aficionado madridista aún colea aquella dura acción que se considera el inicio de todos los males físicos del ‘Duque’. Thomas Meunier repasó aquel episodio que también marcó su carrera.

El entonces lateral del PSG golpeó al futbolista del Real Madrid con fuerza en su tobillo, el cual hizo un giro brusco que le provocó una lesión de gravedad.

Pero si bien los hinchas madridistas se ensañaron con él en redes sociales y la pasó mal durante un tiempo, el momento que más recuerda Meunier tiene que ver con Florentino Pérez, con quien se topó en los pasillos del Bernabéu, minutos después del partido.

El defensa belga le tendió la mano para saludarle y le dijo: “Es un placer conocerte... “. Sin embargo, no se encontró con una respuesta amigable por parte de Florentino, que estaba muy molesto por lo que había presenciado sobre el terreno de juego con su estrella: “¿Te das cuenta de lo que has hecho? Se ha lesionado Eden Hazard y me dices ‘encantado’”, contó a la cadena belga ‘RTBF Sport’.

“Me enfadé un poco con él y le dije ‘ah, ¿sí?, ¿es mi culpa que se haya lesionado Eden Hazard?’, y Florentino me vuelve a responder, ‘sí, es tu culpa’”, zanja.

Aquel golpe que recibió Hazard cortó de raíz su progresión en su mejor momento con la camiseta del Real Madrid y comenzó un calvario de lesiones del que no ha conseguido salir.

Aquella lesión de tobillo le provocó estar fuera durante varios meses y, además, tuvo que perderse gran parte del final de la temporada al ser operado de nuevo.

Hazard quedó marcado desde aquella fatídica jugada, resintiéndose de cada golpe recibido en la articulación. Además, ha sido recurrente como muchos rivales le han buscado una y otra vez en sus reapariciones con el Real Madrid sabiendo que el belga sufre en exceso en esa zona tan delicada.

