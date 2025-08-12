Primer y último amistoso de la pretemporada para los de Xabi Alonso. Este martes 12 de agosto, el Real Madrid se enfrentará al WSG Tirol, en lo que será su último encuentro de preparación de cara al inicio de la temporada en LaLiga 2025-26, que para los merengues será el 19 de este mes. Mira el partido amistoso del Real Madrid vs. WSG Tirol, este martes 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas peninsular, por la señal de Real Madrid TV, único canal oficial del encuentro. Aquí te cuento todos los detalles para verlo minuto a minuto.
¿Dónde ver Real Madrid TV EN VIVO, amistoso Real Madrid vs. WSG Tirol en directo?
Desde 1999, Real Madrid TV o RM TV ofrece contenido exclusivo referente a todas las noticias del conjunto de La Casa Blanca: noticias del día a día, entrenamientos, partidos amistosos y juegos de las divisiones inferiores y la filial del club.
Asimismo, algunos notas especiales, documentales, entrevistas, juegos legendarios o partidos en directo son transmitidos bajo esta plataforma de uso gratuito que puedes encontrarlo descargando la app del RM Play, el canal de YouTube y el sitio web oficial del Real Madrid.
Desde el 1 de mayo de 2016, Real Madrid se puede ver en señal abierta a través de un canal nacional TDT o también puedes hacerlo por el Dial 76 de Movistar Plus y el 114 de Dial de Orange TV.
En Sudamérica, RM TV está disponible en los servicios streaming de Fubo Spain, Venevisión Play, DIRECTV Go, Pluto TV, entre otras plataformas.
Sitios web
- Canal de YouTube del Real Madrid
- Sitio web oficial del Real Madrid
Canales de televisión y cable
TDT en señal abierta
- Dial 23 de Barcelona
- Dial 22 de Madrid
- Dial 47 de Málaga
- Dial 35 de Murcia
- Dial 25 de Palma
- Dial 35 de Sevilla
- Dial 33 de Valencia
- Dial 28 de Zaragoza
Cable
- Dial 86 y 87 de Euskaltel en España
- Dial 68 y 76 de Movistar Plus en España
- Dial 114 y 138 de Orange TV en España
- Dial 316 de Vodafone en España
- Dual 74 de R en España
- Canal 504 de Izzi México
- Canal 379 de Cable Onda en Panamá
Streaming
- Fubo Spain
- Venevisión Play
- DIRECTV Go
- Pluto TV
Apps de TV
- Real Madrid TV en la app de RM Play en Android (Google Play Store)
- Real Madrid TV en la app de RM Play en iOS (App Store)
