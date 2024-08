Real Madrid, al mando de Carlo Ancelotti, busca ponerse a punto de cara al inicio de la Liga Española y los torneos internacionales a disputar, por ello se enfrentará a un siempre complicado Chelsea. El duelo se jugará este martes 6 de agosto desde las 19:00 ET, 18:00 CT, 17:00 MT y 16:00 PT de USA y desde las 01:00 horas del miércoles 7 de agosto en Madrid , en el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos. Conoce a continuación los distintos horarios y canales de TV para ver EN VIVO y ONLINE el partido amistoso.

¿A qué hora juegan el partido Real Madrid vs Chelsea?

México, CDMX – 17:00 horas

Costa Rica, San José – 17:00 horas

Honduras, Tegucigalpa – 17:00 horas

Nicaragua, Managua – 17:00 horas

El Salvador, San Salvador – 17:00 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 17:00 horas

Perú, Lima – 18:00 horas

Ecuador, Quito – 18:00 horas

Colombia, Bogotá – 18:00 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 18:00 horas

Haití, Puerto Príncipe – 19:00 horas

Cuba, La Habana – 19:00 horas

Venezuela, Caracas – 19:00 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 19:00 horas

Bolivia, La Paz – 19:00 horas

Puerto Rico, San Juan – 19:00 horas

Canadá, Ottawa – 19:00 horas

Argentina, Buenos Aires – 20:00 horas

Chile, Santiago – 20:00 horas

Paraguay, Asunción – 20:00 horas

Uruguay, Montevideo – 20:00 horas

Brasil, Brasilia – 20:00 horas

España, Madrid – 01:00 horas del 7 de agosto

En Estados Unidos:

ET: 19:00 horas (horario del Este)

CT: 18:00 horas (horario del Centro)

MT: 17:00 horas (horario de Montaña)

PT: 16:00 horas (horario del Pacífico)

¿Cómo ver Real Madrid vs Chelsea EN DIRECTO por TV?

En España, puedes seguir el duelo entre Real Madrid vs Chelsea en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que están disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil. Si resides en Estados Unidos, el cotejo será transmitido en su totalidad por la señal de ESPN+.

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Real Madrid vs Chelsea EN DIRECTO: cómo ver ONLINE y vía STREAMING

Si estás en España, Movistar Plus ofrece el paquete de los partidos por Soccer Champions Tour a través del paquete Movistar Champions Tour. Para acceder a estos duelos deberás suscribierte desde € 9,99, costo mensual. Además, se podrá seguir el Clásico Español vía streaming por 3cat y TV3 de Cataluña.

