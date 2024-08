Real Madrid vs Chelsea se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 6 de agosto en el Bank of America Stadium, en un nuevo amistoso internacional que sirve como preparación para el inicio de sus respectivas ligas. El encuentro está programado para iniciar a las 6:00 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Diseny Plus, mientras que en España va por Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Real Madrid vs Chelsea en un partido amistoso internacional. (Vídeo: @realmadrid).





