Tan solo 13 minutos para que la paridad se rompa en el marcador. Puede que no esté Cristiano Ronaldo ni Luka Modric, pero igual los jugadores combaten unos contra otros. En el Real Madrid vs. Juventus el partido se vuelve un espectáculo, sobre todo para los miles de aficionados que asistieron al FeDEX Stadium para presenciar un clásico de Europa.



Tan solo esa cantidad de tiempo para que Dani Carvajal marque el primero del partido con un autogol en propia puerta. El lateral derecho no calculó bien en el centro y terminó metiéndola en el arco de Keylor Navas, que poco pudo hacer para evitar ver su valla caída. Gran subida de Joao Cancelo, quien está destacando en estos partidos con la Juventus.



Real Madrid , en su primer partido de la pretemporada, perdió contra el Manchester United de Mourinho, mientras que la Juventus – hace unos días atrás – derrotó en penal a la MLS All Stars en un partido que tuvo el atractivo por ver al peruano Yotun y otros jugadores.



Real Madrid enfrenta el martes a la Roma en su último partido de la International Champions Cup , mientras que la Juventus ya no tendrá más amistoso en Estados Unidos. Los italianos se preparan para su debut en la liga italiana, el 18 de agosto contra el Chievo Verona.