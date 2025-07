Cuando una goleada se apodera del resultado en un partido de fútbol, el análisis del rendimiento en el campo pasa a segundo plano. De esta manera, inicia la evaluación de un aspecto clave en cada protagonista: la actitud. PSG aplastó 4-0 a Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025, con una ausente reacción por parte de los ‘merengues’ con el paso de los minutos. Si bien los parisinos fueron contundentes, no encontraron muchos problemas en el tiempo reglamentario. Como era de esperar, desde España se desató una ola de críticas a los dirigidos por Xabi Alonso.

Para Real Madrid, lo que pasó en el MetLife Stadium significó un “baño de realidad”, frase que más se repitió en los medios de comunicación de España. La ilusión de los partidos previos a la semifinal, dejó una grata impresión; sin embargo, medirse ante uno de los más poderosos en la actualidad dio un giro a la situación.

Diario AS tituló como “suicidio colectivo” lo que pasó. La portada de la web del medio de comunicación enfatizó los errores defensivos que provocaron los goles de PSG. De esta manera, el cuadro parisino pudo jugar con mayor fluidez “ante un rival hundido”, como fue Real Madrid en cuanto a rendimiento.

Marca, por su parte, utilizó la frase “un baño de realidad” y también destacó al PSG, haciendo un juego de palabras al nombrarlo como “Perfect Saint Germain”. Además, indicaron que la dirigencia de Florentino Pérez deberá enfocarse en traer jugadores defensivos, algo que, según el medio de comunicación, escasean.

Desde Mundo Deportivo fueron más críticos y titularon: “El PSG, a la final, tras destrozar al Real Madrid”. En esa misma línea, indicaron que Luis Enrique aprovechó los errores del cuadro ‘merengue’, bajo el respaldo de Xabi Alonso que careció de un replanteo efectivo para hacerle frente a la situación.

En una de las notas como parte de la cobertura, desde este medio plasmaron la opinión de Paco Gonzáles en la transmisión de ‘El Partidazo’ de Cadena COPE: “No se puede jugar con la salud de nadie, pero yo ponía a Carvajal Cojo. Dan ganas de quitar a los dos centrales”, arrancó en la descripción de la contienda.

Con el paso de los minutos, fue más duro: “No es cuestión de esquemas, es que has tenido dos judas en la última cena. Estoy viendo repetidos sus fallos y si me dicen que Al Khelaifi les ha dado 1.000 ‘kilos’ a cada uno, me lo creo”.

Saliendo del plano deportivo, el portal web del diario El País mencionó que “PSG devolvió al Madrid al pasado”. Con mucho por trabajar, las críticas a Real Madrid seguirán incrementando en los próximo días. El inicio de la temporada 2025/2026 significará una dura tarea para Xabi Alonso en su primera experiencia como director técnico de una institución acostumbrada a las alegrías, títulos y que no tiene entre sus planes el fracaso.

