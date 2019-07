¿Ya no se va? Zidane aclaró situación de Bale en el Madrid y hasta indicó que el galés podría quedarse

A estas alturas ya ni en el propio Real Madrid saben en qué terminará la novela de Gareth Bale. Si hasta el domingo parecía que el futbolista galés saldría del Bernabéu por su mala relación con Zinedine Zidane , el lunes, el mismo entrenador ha sido el encargado de darle alguna esperanza de contar con él para esta temporada. Nadie entiende nada.

"Si Gareth Bale se va mañana, mejor" , había dicho Zidane tras el duelo ante Bayern Munich por la International Champions Cup. "Zidane es una desgracia, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto", replicó el agente del jugador.



Y este lunes, en la sala de prensa del C.D. United, previo al duelo frente al Arsenal, 'Zizou' sumó otro capítulo y aseguró que fue el propio Bale quien no quiso jugar el sábado ante los alemanes.



"A veces mi español es un poco liante. Voy a intentar ser muy claro. No he faltado el respeto a nadie, menos a un jugador. Siempre voy a estar con ellos. El club estaba tratando su salida. La tercera es que no se cambió porque él no quería", afirmó el francés.

"Ahora volvemos al inicio. Es un jugador del Real Madrid. No ha cambiado nada. Va a entrenar con normalidad y mañana es mañana y veremos qué va a pasar. La situación la conocéis y lo que está pasando con el club.Gareth es un jugador de la plantilla del Real Madrid. Y es eso es lo más importante. Para nada me incómoda trabajar con Bale. Voy a contar con él como uno más", agregó Zidane.



Ahora, la gran pregunta que surge para todos tras estas declaraciones es la misma que se vienen haciendo los hinchas 'blancos' hace varias temporadas: ¿se queda o no Bale en el Madrid? A estas alturas, ya nada sorprendería en el siempre confuso y turbulento mercado de fichajes.

