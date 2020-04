La acción más memorable de la final del Mundial Alemania 2006, entre Francia e Italia, es sin duda alguna el épico cabezazo que Zinedine Zidane le propinó a Marco Materazzi. Ya han pasado casi 14 años y ese recuerdo aún permanece latente en la memoria de los amantes del fútbol. Y sobretodo en la memoria del central italiano, quien recibió el golpe más duro mucho después de esa historia con ‘Zizou’.

En una conversación en un directo de Instagram con el chef Davide Oldani,Materazzi no ha dudado en revivir ese histórico momento en la historia de los mundiales. “Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me aplastaron, para mí no son verdaderos italianos”, reveló.

En aquella final del 2006, Materazzi fue el autor del gol de empate que obligó a jugar los tiempos suplementarios y penales, donde también anotó. Pese a que el italiano fue el principal impulsor de la conquista de la Copa del Mundo, este no se salvó de las críticas en su país por la provocación previa al cabezazo, lo cual lo justifica con su patriotismo.

“Soy un patriota y siempre he defendido los colores de Italia. Su crítica (la de sus compatriotas) es lo que más me dolió después de esta Copa del Mundo. Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate”, sostuvo.

Es así que mientras ‘Zizou’ fue bien recibido en su nación, pese a su expulsión en la final, Materazzi se llevó la peor parte. El italiano terminó siendo el “villano” de esa película. Ante ello, el conocido como ‘The Matrix’ decidió aclarar lo que le dijo al volante galo para provocarle.

“Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”, contó Materazzi.

