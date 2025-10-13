Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Repretel EN VIVO, Costa Rica vs. Nicaragua: canales y horarios por Eliminatorias 2026
Repretel (EN VIVO | EN DIRECTO) transmite el Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias 2026. Entérate los detalles de este duelo vía con la transmisión de Deportes TVC, Azteca Deportes y Concacaf Youtube.
Repretel (EN VIVO | EN DIRECTO) lleva a sus hogares el Costa Rica vs. Nicaragua se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, desde el estadio Nacional de Costa Rica. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el lunes 13 de octubre del 2025 desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales ver este partido? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de Concacaf GO y Concacaf Youtube. En Costa Rica, puedes verlo por también por Azteca Deportes; en Nicaragua, por NicaSports. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.
Costa Rica vs Nicaragua por Eliminatorias. (Video: Concacaf)