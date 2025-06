Nuevamente en el centro de la atención mediática, se puso Ricardo Gareca luego de hablar con la prensa en la antesala del partido clave que la selección chilena disputará frente a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En una conferencia cargada de sinceridad, el estratega argentino respondió sobre la evolución de su plantel, el rendimiento reciente de la ‘Roja’ y, especialmente, la presión externa tras las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien deslizó que su continuidad dependería de los próximos resultados.

El técnico aseguró que su permanencia hasta el momento ha sido posible por el crecimiento mostrado en el rendimiento colectivo, pese a que los resultados todavía no reflejan del todo ese progreso. “Me aferro en que el equipo va creciendo en cuanto a rendimiento. Eso fue lo que nos sostiene en el cargo, porque los dirigentes entendieron que si bien los resultados no fueron los adecuados, la selección ha mejorado”, dijo Gareca.

A lo largo de su intervención, el ‘Tigre’ explicó que el equipo ha logrado una mejora progresiva, aunque aceptó que el camino no ha sido sencillo. “Podemos seguir mejorando con el correr de los partidos, más allá de los rivales que nos toque en las Eliminatorias”, añadió el exseleccionador de Perú.

Consultado por los dichos de Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien comentó que su continuidad dependería de que Chile mantenga chances matemáticas de clasificación, Gareca respondió con naturalidad y sin mostrar incomodidad. “No está errado lo que dice el presidente, en el contrato dice eso”, apuntó.

Ricardo Gareca asumió como DT de 'La Roja' el 24 de enero de 2024, y desde entonces ha despertado críticas que confía revertir de cara a nuevo proceso. (Fuente: REUTERS)

En ese sentido, el entrenador reconoció que cualquier decisión que se tome será válida. “Si no me va bien y matemáticamente no hay posibilidades, los dirigentes pueden tomar la decisión que quieran”, sostuvo, dejando claro que respetará lo que determine la federación.

A pesar de la incertidumbre, Gareca reiteró su intención de seguir al frente del proyecto. “Tengo ganas de continuar. Queremos seguir el proceso porque creo que Chile necesita eso”, afirmó, destacando la necesidad de sostener un trabajo a largo plazo en el fútbol chileno.

El técnico argentino también opinó sobre lo que debería hacerse en caso de que no continúe en el cargo. “No sé si conmigo, pero necesita un técnico con más conocimiento, que se inserte en la selección y que tenga ese conocimiento del universo de jugadores”, reflexionó.

Chile se encuentra en una situación delicada en la tabla de posiciones, al igual que Perú. Ambos combinados suman 10 puntos y están a cinco unidades del puesto de repechaje. Esta fecha doble podría definir el futuro de sus selecciones y también el de sus respectivos entrenadores.

Perú y Chile son los coleros de la tabla Eliminatorias Sudamericanas 2026. | Crédito: @labicolor / Instagram

¿Chile tiene ya el reemplazo de Ricardo Gareca?

La selección chilena vive días cruciales en su intento por alcanzar el Mundial de 2026. Con una campaña para el olvido bajo la dirección de Ricardo Gareca, el entrenador argentino podría dejar su cargo si en esta fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas se sella la eliminación matemática. Así lo contempla su contrato con la ANFP.

Ante ese posible escenario, una voz histórica del fútbol mapochino alzó la mano. Jorge Aravena, exjugador y actual DT, expresó su deseo de asumir el desafío de entrenar a la Roja. “Me gustaría mucho, ya que dirigí una selección Sub 17. Pero evidentemente en algún momento de mi carrera, me gustaría estar al mando de la selección mayor. Sigo manteniendo la ilusión”, reveló el Mortero en conversación con Infobae.

Pese a su entusiasmo, Aravena reconoce que su aspiración es difícil de concretar por las preferencias a estrategas del exterior. “Últimamente Chile o la Asociación de Chile elige técnicos extranjeros. A mí me gustaría que fueran técnicos chilenos. Pero bueno, la determinación la toma la Federación y no yo”, concluyó.

Jorge Aravena marcó 22 goles en 37 partidos con la Selección de Chile. (Foto: AFP)

