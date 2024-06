Rumania vs. Ucrania se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este lunes 17 de junio en el Allianz Arena por la fecha 1 del Grupo E de la Eurocopa 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 de la mañana (horario en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus, mientras que en México será transmitido por Blue To Go Video Everywhere, Sky Sports, Canal 5 y TUDN. Por otro lado, en España lo televisarán RTVE y La 1. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)





Alineaciones posibles de Rumania vs. Ucrania

Rumania : Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

: Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman. Ucrania: Lunin; Konoplya, Zabaryian, Matvyienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsyngakov, Sudakov, Mudryk; Dobvyk.