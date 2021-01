Salvador Cabañas protagonizó uno de los hechos más escalofriantes en el mundo del fútbol, luego de ser atacado con un balazo en la cabeza mientras asistió a un bar junto a su mujer y a su cuñado. Dicho disparo estuvo muy cerca de costarle la vida al goleador paraguayo.

A 11 años del trágico incidente, son distintos los presentes que viven los involucrados en este incidente que casi enluta al fútbol mundial. Incluso, el exjugador, quien tuvo que retirarse de manera obligada del deporte, confiesa que continúa sufriendo los estragos de ese ataque, quedando casi sin visión en el ojo izquierdo.

Salvador Cabañas era uno de los atacantes más reconocidos del América de México en ese entonces, pero jamás pensaría que su vida se iba a cruzar con uno de los narcotraficantes de mayor cuidado en el país azteca, quien fue señalado como el autor del disparo.

“JJ”, amigo del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, cumple una condena de 20 años de prisión tras el ataque al goleador guaraní, condena impuesta por las autoridades mexicanas por concepto de delitos contra salud.

“La Barbie”, por su parte, fue capturado el 30 de agosto de 2010 cerca de Ciudad de México y cinco años más tarde fue extraditado a Estados Unidos. En enero de 2016, Édgar Valdez se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses por tráfico de cocaína y lavado de dinero, recibiendo una pena privativa de la libertad de 49 años.

La esposa de Salvador Cabañas, por su parte, fue señalada como una de las personas que más daño causó al exfutbolista tras el disparo sufrido, ya que lo habría dejado en la quiebra al llevarse todos los ahorros del entonces delantero de la Selección de Paraguay.

“Hoy es víctima de su ex mujer, de su propio abogado y su ex representante. Le quitaron todo lo que ganó con su esfuerzo personal. Es muy injusto y ya no se puede callar lo que están haciendo”, señaló el padre de Cabañas en una reciente entrevista