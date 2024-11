Santa Fe vs Millonarios se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 26 de noviembre por la fecha 2 del cuadrangular A de la Liga BetPlay de Colombia, en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El encuentro está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Fanatiz, RCN, Win Sports y Win Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. No te lo puedes perder.

Santa Fe recibe a Millonarios por una nueva edición del clásico bogotano. (Video: Santa Fe)