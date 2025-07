Neymar volvió a ser noticia en el Brasileirao, pero esta vez no por un gol o una asistencia. El astro brasileño vivió una noche para el olvido en la derrota de Santos por 3-0 ante Mirassol, por la fecha 15 del campeonato. En un partido que se desmoronó para el ‘Peixe’ en los últimos 20 minutos, el delantero no solo no logró marcar diferencias dentro del campo, sino que protagonizó una escena que lo enfrentó directamente con la hinchada rival. Mientras Santos sufría en la cancha, Neymar respondió a las burlas del público con gestos desafiantes que generaron una ola de críticas y pusieron nuevamente en el foco su actitud fuera del juego.

Todo ocurrió cuando el marcador iba 2-0 a favor del local y Neymar se acercó al banco para tomar agua. Desde las tribunas de Mirassol, los hinchas aprovecharon la oportunidad para burlarse del ídolo brasileño. Sin embargo, lejos de mantener la calma, el delantero respondió de manera provocadora: les mostró el escudo de Santos y comenzó a señalar las estrellas que decoran su camiseta, haciendo alusión a la historia y títulos de su club frente a un rival considerado “chico”.

La situación no quedó ahí. Neymar también hizo un gesto de silencio con el dedo sobre los labios y, según testigos, lanzó frases que menospreciaban a Mirassol. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando duras críticas por parte de la prensa y los propios hinchas.

El gesto de Neymar Jr. a la hinchada de Marissol | Video: Premiere

Para completar una noche negra, Cristian Renato, delantero de Mirassol, marcó el 3-0 definitivo a pocos minutos del final y decidió celebrar con una burla directa al ’10′ de Santos: imitó su clásico festejo con los pulgares en la cabeza. La imagen recorrió el mundo como símbolo de una dura lección futbolística y emocional para Neymar.

El rendimiento del atacante también fue puesto en duda. Luego de brillar ante Flamengo días atrás, muchos esperaban que repitiera una actuación similar. Sin embargo, su nivel físico sigue sin estar al 100% y el ritmo cada tres días parece pesarle. Esta vez no logró marcar diferencias, y su frustración terminó expresándose fuera del fútbol.

Santos, que regresó a la Serie A este año tras su descenso histórico, se encuentra ahora en el puesto 15 con apenas 14 puntos. La derrota ante Mirassol reavivó las dudas sobre su capacidad para mantenerse en la máxima categoría y sobre el impacto real del regreso de Neymar al equipo.

Por su parte, Mirassol celebra un triunfo histórico que lo coloca en el séptimo lugar del Brasileirao con 21 unidades. El modesto club paulista no solo se impuso en el marcador, sino que también se llevó una victoria simbólica al plantarse sin complejos ante una figura mundial como Neymar.

¿Cuándo vuelve a jugar Neymar?

El próximo reto de Santos será este miércoles, cuando se enfrenten a Internacional de Porto Alegre. Neymar deberá recuperar su mejor versión no solo futbolística, sino también emocional, para evitar que este tipo de gestos opaquen su retorno al fútbol brasileño.

