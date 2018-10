Radiante después de romper su mala fase con Brasil , el delantero del Manchester City, Gabriel Jesús , celebró su gol en el amistoso ante Arabia Saudita (2-0) y afirmó haber pasado página del Mundial de Rusia, del que se fue sin marcar y rodeado de críticas.

"Estoy muy feliz por la vuelta a la selección, por la confianza del entrenador, de la comisión, de todos los jugadores", afirmó ante las cámaras de SporTV el atacante de 21 años, quien no había sido convocado para los amistosos de septiembre ante Estados Unidos (2-0) y El Salvador (5-0).



"Lo que pasó, pasó. Aprendí. Ahora hay que seguir adelante y estoy muy contento de haber vuelto a la selección, de jugar y marcar gol" , añadió. Sin anotar con Brasil desde antes del Mundial, Gabriel Jesús se marchó de Rusia como el primer delantero centro de la 'Canarinha' que dejaba una Copa sin marcar un gol desde 1974.



Su flojo rendimiento le valió muchas críticas en su país, donde muchos no entendieron que Tite siguiera apostando por él, pese a la gran fase que atravesaba su competidor Roberto Firmino. "Para quien tiene ambición y quiere ganar siempre, claro que me quedé [muy triste]", contó el delantero.



"Llegué a Brasil y me quedé en casa de mi madre, con mi familia, porque estoy muy unido a ellos, y me ayudaron. Claro que no fue la Copa de mis sueños, esperaba haberlo hecho mejor individualmente y colectivamente también (...). Espero que a partir de ahora las cosas vuelvan a funcionar" , sentenció.