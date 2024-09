Desde el último fin de semana, la Selección Colombia ya trabaja en Barranquilla pensando en el reinicio de las Eliminatorias y conforme pasan los días el grupo empieza a completarse con los extranjeros. Eso sí, hay un nombre de la nómina que ha generado dudas sobre si realmente estará ante Perú y Argentina: el de Jefferson Lerma. El mediocampista del Crystal Palace sufrió un problema físico en sus pies la semana pasada y no jugó con su club la fecha anterior, lo que despertó la preocupación del hincha. Sin embargo, Néstor Lorenzo se encargó de resolver la interrogante.

En diálogo con Caracol TV, el estratega argentino negó que Lerma haya sido desconvocado y reveló que lo espera en Barranquilla para evaluar su situación con el cuerpo médico de la selección, por lo que no está descartado frente a la ‘Bicolor’.. Asimismo, sostuvo que la convocatoria de Juan Camilo Portilla no implica que el jugador mencionado vaya a ser reemplazado de inmediato, sino que tiene como plna ir incorporando nuevos rostros progresivamente.

“Son jugadores del proceso, de pronto Lerma estuvo más veces, Portilla menos, pero son jugadores que ya conocemos y no hay ausencia de nadie. Lerma esperamos que venga, está evolucionando bien y no hay motivo por el cual no debiera venir. Estamos viendo la forma de que se sume al plantel y evaluarlo aquí”, dijo Lorenzo en el noticiero de Caracol TV.

Por otro lado, Lorenzo fue consultado por la ausencia de Miguel Borja y explicó su no convocatoria. “Borja no está convocado, pero está en el grupo, está en el proceso, de ninguna manera está afuera. Cuando dicen que tiene que estar un jugador, díganme a quien hay que sacar. La competencia es muy sana. Borja puede entrar en cualquier momento”, aseguró.

En esa línea también se refirió a una posible vuelta de Radamel Falcao a la selección, en el marco de su primer gol con camiseta de Milllonarios. El DT no le cerró las puertas al ‘Tigre’ y espera un buen rendimiento en el fútbol colombiano. “Ayer gritamos el gol, gritamos el gol de Falcao. Estábamos en la cena y nos dio mucha satisfacción, ojalá que vuelva, el Tigre es un crack como personas y como jugador y queremos lo mejor para él”, señaló.

Las novedades de Colombia ante Perú y Argentina

En su convocatoria, Lorenzo ha hecho seis cambios significativos respecto al equipo que alcanzó el subcampeonato en la reciente Copa América. La inclusión de Jhon Solís, Kevin Mier, Yerson Mosquera, Juan Camilo Hernández, Juan David Cabal y Cristian Borja refleja la intención del entrenador de rejuvenecer la plantilla, aportando frescura y nuevas alternativas.

Sin embargo, estos llamados han dejado por fuera a figuras experimentadas como David Ospina, Mateus Uribe, Dávinson Sánchez, Jorge Carrascal y Deiver Machado. La exclusión más sorprendente ha sido la de Miguel Ángel Borja, quien atraviesa un gran momento en River Plate, y su ausencia ha generado múltiples rumores sobre las razones detrás de la decisión.

¿Cuándo serán los partidos de Colombia?

Las Eliminatorias siguen su curso. En el mes de septiembre, seremos parte de una nueva fecha doble. Colombia, tercero en la tabla de posiciones con 12 puntos, juega su primer choque el viernes 5 ante Perú en el Estadio Nacional, por la jornada 7.

Por otro lado, el 10 del mismo mes, se repetirá la final de la Copa América 2024: los cafeteros se medirán ante Argentina en el Metropolitano de Barranquilla. En esta ocasión, el duelo es válido en el marco de la fecha 8 del campeonato.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR