Es un problema de nunca acabar, pues no se trata de la competencia que puede haber en el arco, sino una mala relación que hay sobre los tres palos. El guardameta de la selección belga, Koen Casteels, anunció que dejará los Diablos Rojos por el previsto regreso al equipo del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. “A partir de hoy, no estoy disponible para el equipo nacional”, anunció en un podcast el guardameta del saudí Al-Qadisya, de 32 años, según informan los medios belgas.

Casteels, que fue titular con los ‘Diablos Rojos’ durante la pasada Eurocopa en Alemania, atribuyó su decisión a la actitud de la Federación de Fútbol Belga con respecto al regreso de Courtois, que el año pasado anunció su intención de volver a la selección tras haber renunciado al equipo nacional en 2023 por un enfrentamiento con su exentrenador, Domenico Tedesco.

“Lo primero, me parece un poco extraño que Courtois pueda decidir por sí mismo si quiere volver. Y me parece extraño que la federación cambie de opinión de esta manera y le ponga la alfombra roja y le reciba con los brazos abiertos, como si nada hubiera cambiado”, dijo Casteels. “No se trata tanto de Thibaut, sino sobre todo de la federación de fútbol. No encaja con los estándares y valores que considero apropiados para un equipo u organización deportiva”, añadió, señalando que otros jugadores son de la misma opinión.

Casteels resalta que no tiene nada en contra de Courtois (algo que parece evidente), sino con la federación: “No tengo ningún problema con Thibaut. Lo volví a ver en Ibiza este verano y hablamos de eso durante mucho tiempo. No hay ningún problema con Thibaut Courtois en sí. Soy un hombre de muchos principios. Si aprueban y aplauden este comportamiento… adelante, pero será sin mí”.

Casteels ha disputado 20 encuentros con la selección de Bélgica y desde el año pasado juega en el saudí Al-Qadisya, club al que llegó tras casi una década en el alemán VfL Wolfsburg.

¿Cuándo juega la selección de Bélgica?

‘Los Diablos Rojos’ visitan a Ucrania el jueves 20 de marzo por los playoffs del Grupo A/B de la UEFA Nations League. Tres días después reciben a la misma selección en casa. Hay que entender la importancia del juego y el momento que vive el conjunto de Rudi García.





TE PUEDE INTERESAR