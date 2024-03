Este domingo, Nelson Cabrera anunció su retiro del fútbol profesional a los 40 años de edad. A través de un comunicado, el futbolista señaló que esta decisión la tomó luego del sensible fallecimiento de su padre. Durante su carrera, el paraguayo nacionalizado boliviano jugó en equipos como Bolívar, Always Ready, Nacional Potosí y también fue parte de la Selección de Bolivia. En este último, tuvo el infortunio de ser mal incluido en los partidos ante Perú y Chile por las Eliminatorias. Esto le dio tres puntos a la ‘Bicolor’, que terminó clasificando al Mundial de Rusia 2018.

“Oficialmente es el momento de anunciar mi retiro como futbolista profesional”, apuntó Cabrera en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Me invaden muchos sentimientos, pero la partida de mi papá me hizo replantear muchas cosas en mi vida, y las fuerzas para seguir jugando ya no son las mismas que antes”, agregó.

Más información en breve...





