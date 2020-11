Rodrygo Goes no tiene espacio en la selección mayor de Brasil que disputa las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, el joven jugador del Real Madrid no se ha quedado sin actividad en la fecha FIFA ya que este sábado ha tenido participación con la ‘Canarinha’ Sub 23.

El exjugador del Santos ha disputado un amistoso ante la selección de Corea del Sur y ha marcado un gol con el que le pide espacio a Tite en el equipo mayor. Goes se disfrazó de centrodelantero para remontar (2-1) el partido ante los asiáticos.

Tal como dejan ver las imágenes, cuando corrían los 15 minutos del segundo tiempo, Rodrygo Goes aprovechó un rebote que el portero rival dejó en el área y empujó el balón para marcar el segundo de los brasileños. Minutos más tarde apareció Reinier, el otro jugador del Madrid, para convertir el 3-1.

De esta manera, el equipo Sub 23 de Brasil continúa con su preparación para los Juegos Olímpico de Tokio que se realizarán el próximo año. La mini ‘Canarinha’ logró su clasificación tras quedar segundo en el Preolímpico disputado este año en Colombia.

Lo que viene para Rodrygo Goes

Tras su participación con la Sub 23 de Brasil, Rodrygo Goes volverá a España para enrolarse en las actividades del Real Madrid. En la próxima jornada, el equipo de Zidane recibirá al Villarreal en el reinicio de LaLiga tras el parón de selecciones.





