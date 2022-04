Ya ha pasado casi un mes desde la no clasificación de Chile al Mundial Qatar 2022 y como buen ‘Pitbull’, Gary Medel sigue masticando la rabia de haberse quedado fuera del torneo por segunda vez consecutiva. En una reciente entrevista con ESPN, el volante del Boloña se mostró decepcionado y apuntó sus duras declaraciones contra los dos entrenadores que La Roja tuvo en el proceso de las Eliminatorias a la Copa del Mundo. El bicampeón de América (2015 y 2016) criticó las propuestas del colombiano Reinaldo Rueda y el uruguayo Martín Lasarte.

“No sé cómo explicarlo. No teníamos ideas de juego, primero que todo. No se adaptaron los técnicos a los jugadores que había. No sabíamos si estábamos presionando, no teníamos una idea clara. Perdimos muchos puntos en casa. Eso al final te pasa factura”, partió diciendo el nacional.

“Jugábamos porque tenemos jugadores buenos y todo eso. A lo mejor no tienes jugadores para salir a presionar, entonces pon la idea que defendamos bien y vamos al contraataque”, agregó el volante de la ‘Generación Dorada’.

Gary Medel también aprovechó la oportunidad para criticar a la ANFP. Según el veterano volante, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile no tiene un proyecto claro sobre la renovación de jugadores y el último proceso de las Eliminatorias CONMEBOL lo ha dejado en evidencia.

“No tienen ningún proyecto. Juegan los mismo que venimos jugando hace mucho tiempo. Proyecto no tienen nada. Siempre se los dijimos. Les dijimos que hicieran cosa para la formación de menores, un complejo lindo y nunca nos tomaban en cuenta. Se lo dijimos a los dirigentes, a todos. Se lo dimos a entender y jamás nos dieron una mano con eso”, dijo.

Por último, Gary Medel cuestionó las palabras de Martín Lasarte sobre Ben Brereton. Según el extécnico de La Roja, la llegada del delantero de raíces inglesas despertó los celos en el vestuario con su llegada.

“Habla mal del profe, Yo lo tenía de otra forma, da a entender muchas cosas negativas A Edu Vargas qué le vas a decir, es el segundo goleador histórico de la selección, Ha jugado en grandes clubes, lo quiere la gente, tiene plata. Imposible que le tenga envidia a Ben”, cerró.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO