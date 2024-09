A horas del partido contra Brasil en Curitiba, Ecuador sufrió una sensible baja no solo para la fecha 7 de las Eliminatorias 2026, también para la siguiente jornada, la octava, la cual será ante Perú en Quito. Y es que Alan Minda, volante de la ‘Tri’, quedó desconvocado del equipo de Sebastián Beccacece para estos compromisos por un desgarro muscular. A través de las redes sociales, la selección norteña hizo público el estado del jugador de 21 años; sin embargo, el técnico no convocará a nadie más en su lugar.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que el jugador Alan Minda ha sido diagnosticado con un desgarro muscular. El tiempo de recuperación estimado es de 4 semanas, por lo cual deberá llevar a cabo su proceso de recuperación con su club de origen”, dice el comunicado de la selección de Ecuador.

Comunicado oficial de la Selección de Ecuador. (La Tri)

Antes de conocerse la ausencia de Alan Minda, Ecuador tampoco pudo contar con Cristian Ramírez, lesionado con su club (Ferencváros), y Mateo Viera, situación similar con Macará de la Serie A de Ecuador. Con este panorama, Beccacece, quien debutará con Ecuador, decidió no convocar a otro jugador y mantuvo su nómina original.

“Alan vino con una molestia importante (sobrecarga), lo esperamos hasta el último día y ya nos pusimos de acuerdo con su club de origen (Círculo de Brujas) para que regrese el sábado”, explicó Beccacece, quien llega a la ‘Tri’ luego de reemplazar al español Félix Sánchez Bas. En el pasado, fue asistente técnico de Jorge Sampaoli, con Argentina y Chile en pasadas eliminatorias.

Beccacece explicó que ante la ausencia de Ángelo Preciado, por acumulación de tarjetas amarillas, Minda iba a ser el sustituto en su posición frente a Brasil. No obstante, la salida del jugador del Círculo Brujas lo condiciona a seguir viendo a quién poner frente al ‘Scratch’. ‘Beca’, además, informó que Minda regresará a Bélgica el sábado 7.

Cabe señalar que Alan Minda anotó su primer gol con la Selección de Ecuador, fue ante Jamaica en la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2024. En el compromiso ante los ‘Reggae Boyz’, el jugador ingresó al minuto 64 en sustitución de John Yeboah. Su gol llegó después de un contragolpe en el cual se gestó su jugada por la banda zurda y lo catapultó hacia el área contraria.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Ecuador por Eliminatorias 2026?

Brasil y Ecuador, en el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026, se jugará el viernes 6 de septiembre de 2024. El duelo, en países como Argentina, Uruguay y Brasil, arranca a las 10 de la noche. En Perú, Colombia y Ecuador, el choque se podrá ver a partir de las 8 de la noche. Mientras que en Chile, Paraguay y Venezuela, el choque de fecha FIFA va desde las 9 p.m. ¡No te lo pierdas!

¿En qué canal ver Brasil vs. Ecuador por Eliminatorias 2026?

El duelo entre Brasil y Ecuador, a jugarse en el Estadio Couto Pereira de Curitiba, será transmitido en territorio brasileño por TV Globo. En Ecuador se podrá ver por El Canal del Fútbol. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play. Asimismo, te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata.





