A falta de dos jornadas para el final de las Eliminatorias 2026 en Sudamérica, Ecuador y Brasil se unieron a Argentina como los primeros tres clasificados al Mundial de Norteamérica del próximo año. Uruguay y Paraguay, por su parte, necesitan solo un punto para asegurar también su presencia en la cita mundialista, por lo que buscarán en la próxima jornada sellar su pase. A la ‘Celeste’, por ejemplo, le toca recibir a Perú en el estadio Centenario de Montevideo, donde puede concretar ese deseo.

Para la Selección Peruana, en cambio, el choque ante el equipo dirigido por Marcelo Bielsa es más una cuestión de orgullo y honor. Al borde de la eliminación, luego del empate ante Ecuador en Lima, el conjunto dirigido por Óscar Ibáñez buscará cerrar de la mejor manera este proceso eliminatorio y luego pensar en lo que viene.

Para Uruguay, el partido que viene es súper importante porque puede determinar su pase al Mundial de Norteamérica 2026. En la cancha, eso sí, tendrá dos bajas claves: Nahitan Nandez y Ronald Araujo quedaron suspendidos por acumulación de dos tarjetas amarillas y no jugarán ante la bicolor.

De hecho, en Perú el escenario es algo parecido, pues Renato Tapia vio la amarilla ante la ‘Tri’ y no jugará el próximo partido ante la ‘Celeste’. Debido a esta ausencia, es probable que no sea convocado para la última fecha doble y Óscar Ibáñez apuesta por algunos nombres que no venían siendo utilizados.

La última doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas se llevará a cabo en setiembre y el elenco de Marcelo Bielsa se va a medir ante Perú, al borde de la eliminación, en el Estadio Centenario y contra Chile, que ya está eliminado, en Santiago. Con sumar un punto le alcanzará para decir presente en su quinto Mundial de forma consecutiva.

Uruguay se acercó al Mundial 2026 tras su triunfo 2-0 ante Venezuela. (Foto: AFP)

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para el mes de setiembre del presente año, con fecha y horario aún por definir. Este duelo marcará el inicio de la última fecha doble en las Eliminatorias al Mundial 2026.

La transmisión del partido estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

