¿Por qué se decide traer la Kings League a este continente?

Por que hay dos puntos importantes. El primero es por el idioma. Si había que dar un paso en algún lugar era en Latinoamérica. Y después por los números de aficionados que hay en México, Argentina, Colombia, Perú. Entonces, era totalmente natural que se dé ese salto.

¿Perú es de los más consumidores de Kings League?

No tengo la cifra exacta, pero está claro que sí. Estos días que hemos hecho stream con Miguel Layún, presidente de la Kings League, hemos visto las respuestas por redes sociales del público. Y todos están pendientes. México, en ese sentido, es muy consumidor. Y hay muchos peruanos que nos siguen.

¿Es posible tener a Farfán, Pizarro y otros futbolistas peruanos en la Kings League América?

Vimos a Ronaldinho, al Chicharito, a Pirlo, a Shevchenko en la Kings League (España). Si los hemos visto allá. imagínate lo que podemos lograr acá con el alcance que tienen nuestros presidentes, con la diversidad cultural y de nacionalidades que tiene nuestra liga. Los mismos jugadores son los que levantan la mano para poder estar.

¿De qué depende verlos?

De los presidentes, no tanto de la liga. Ellos deben invitarlos a jugar. Nosotros podemos dar el paso si nos buscan, pero tenemos una base de más de 30 mil inscritos para las evaluaciones. Y de allí sale la base de futbolistas. [...] Desde aquí les mando un mensaje a Farfán, a Pizarro, a todos los que quieran jugar. Te cuento algo. Yo soy muy cercano al club Santos Laguna. Y ahora que he estado viajando, tuve la oportunidad de hablar con Pedro Aquino. Y no te voy a decir que me pidió jugar en la Kings League, porque no voy a usar palabras que él no me ha dicho, pero el interés está. Sean de la nacionalidad que sean, quieren formar parte de la Kings League.

¿Cómo se dio la elección de Zein, presidente de Persas FC y representante peruano?

Por la disponibilidad y ganas de formar parte. En general, todos los que estamos aquí lo hacemos así. Hay una ilusión enorme por parte de ellos. Luego están los alcances de cada presidente. Zein es el representante peruano, un tipo que tiene mucho arraigo, que genera contenido muy fresco y que se puede ligar muy bien a lo que hacemos en la Kings League.

¿Cómo ‘latinizar’ la Kings League de la versión de España?

Desde nuestra naturalidad cultural. Cada uno de los personajes que vamos a tener desde la presidencia, sumar a sus comunidades, en los streams, en los partidos. En la cancha, somos diferentes, más pícaros. Podemos marcar la diferencia con Europa.

¿Cómo es la organización por dentro?

Hay reglas que vamos a dar a conocer. El reglamento va a ser unificado, será el mismo de la Kings League España. Se harán propuestas aquí. La única responsabilidad de la liga que tenemos ante los equipos es darle la oportunidad de elegir a 10 futbolistas. Luego está en cada presidente si quiere tener un entrenador, un preparador físico, un preparador de arqueros, un auxiliar, un fisioterapeuta. Eso ya está en cada uno cómo arma la estructura de su equipo

Algunos critican que el deporte sea un espectáculo...

¿Qué deporte no es espectáculo? La final de una Mundial es el evento más visto. El Super Bowl, las finales de la NBA, la final de la Champions League. Hoy todo deportista que no entiende que esto es un show, se queda atrás. La Kings League hace lo mismo. Es una forma diferente de llegar a la gente, de humanizar a los personajes; pero no deja de ser un show que tiene como hilo conductor al deporte.

Hay audiencias que prefiere el fútbol convencional...

Si algo podemos criticar al fútbol convencional en general es la falta de cercanía. Y creo que la Kings League si algo da es eso. Llevar el producto a tu casa. Humaniza el deporte, a los personajes.

¿Cómo será el formato?

Los lineamientos están marcados y no lo vamos a mover. Son 12 equipos que juegan entre sí en 11 fechas en una temporada regular. Por los tiempos apretados jugaremos doble fecha entre semana o sábado-domingo. Los ocho primeros clasifican a cuartos de final, y los ganadores jugarán un Final Four. Por allí ya tenemos las fechas, pero la información se irá dando poco a poco.

¿Hacia dónde apunta la Kings League?

Tenemos un alcance aproximadamente de 550 millones de seguidores si sumamos a todos los que están aquí. No tiene límites, es una locura que no puede parar. Viene en junio un mundial, donde no solo vamos a participar nosotros, sino también otros invitados. Hay una expansión preparada por otros países de Europa. En la FIFA quieren hacer un Mundial cada dos años sea por conveniencia o lo que fuere. Acá nos pueden encontrar todos los días, en todas las redes sociales, en los streams de cada uno de los presidentes. Es algo increíble.





