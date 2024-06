En los últimos días, la convocatoria de Paolo Guerrero (40 años) a la Copa América generó más de una interrogante alrededor de la blanquirroja. Ahora, más allá de que el ‘Depredador’ no está con el mejor ritmo de competencia, el técnico de la Selección Peruana -Jorge Fossati- depositó su confianza por la experiencia, jerarquía y toda la hoja de vida que tiene el ‘9’. Esta decisión estuvo bajo la lupa, pero también registró defensas por el estatus del capitán de la blanquirroja. Y uno de los que salió a respaldar a ‘PG9′ fue Iván Zamorano, mítico goleador de Chile.

En una entrevista con Infobae Perú, Iván Zamorano se refirió a la vigencia de Paolo Guerrero en esta Copa América, pese a las críticas que tiene el delantero nacional por su edad. El popular ‘Bam Bam’ defendió a ‘PG9′ y resaltó la importancia que puede tener un atacante de su calibre, asimismo señaló que mientras no haya otro jugador que pueda reemplazarlo, su convocatoria está justificada por ser un futbolista que aún puede ofrecerle más a la bicolor.

“Paolo es un aporte importantísimo desde el punto de vista del liderazgo, de lo que representa a la Selección Peruana. Siempre digo que la edad en un futbolista no es importante, lo más importante es el rendimiento. A nosotros nos está pasando con la ‘Generación Dorada’; se dice que ya los jugadores están viejos, que tienen que darle paso a los demás, ¿pero si no aparece nadie y si no existen soluciones?”, dijo Zamorano.

El exdelantero del país sureño, a su vez, indicó que “es indudable que se va a tener que seguir confiando en los jugadores con experiencia, con madurez y que saben enfrentar estos partidos. Sabemos todos que Paolo es el goleador histórico, pero creo que todavía tiene mucho fútbol para entregarle a Perú. Y si él se encuentra bien física y futbolísticamente, por qué no ser un aporte”.

Por otro lado, el histórico goleador de la ‘Roja’ opinó sobre el caso de Christian Cueva y su sorpresiva convocatoria con la ‘sele’. ‘Aladino’ se encuentra sin equipo y no pisa una cancha desde hace más de seis meses. Pese a ello, Fossati le dio la confianza y lo incluyó en la lista final de 26 jugadores. Al igual que con Paolo, Zamorano defendió la inclusión del ‘10′ por la experiencia que puede ofrecer.

“No sé lo que realmente pase en la interna con Cueva, pero creo que, por lo menos lo que he visto, es un jugador que tiene mucho fútbol. Creo que Fossati, seguramente, estará viendo algo interesante en él a pesar de que, a lo mejor, ha tenido poco fútbol. En general son jugadores de experiencia y madurez, que a lo mejor en una situación específica pueden servir mucho”, añadió.

Asimismo, Zamorano se atrevió a dar ciertas luces de lo que será el encuentro de este viernes: “Creo que los dos equipos están viviendo situaciones muy parecidas, están viviendo un recambio desde el punto de vista de futbolistas, unos cambios de entrenadores con una ideología y filosofía distinta. Entonces, veo un partido muy parejo. Siempre digo que los primeros partidos son importantes desde el punto de vista del resultado y no tanto del juego. Pero es indudable que tanto para Chile como Perú lo ideal sería comenzar bien la Copa América. Creo que llegan muy parejos con procesos muy parecidos y en ese aspecto tendremos un partido parejo”.

Lo que se viene a la Selección Peruana

Tras haber jugado su último amistoso -derrotamos 1-0 a El Salvador-, Perú se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Si deseas ver el famosos ‘Clásico del Pacifico’, es importante tener en cuenta que DIRECTV tiene los derechos exclusivos de transmisión para la Copa América 2024 en toda Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, todos los partidos de la Selección Peruana, incluido este encuentro, serán transmitidos también por América TV. En el caso de Chile, el partido estará disponible en Chilevisión.

Lista definitiva de los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

El calendario de la Copa América 2024

FECHA 1

Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (América TV y DSPORTS)

Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS)

Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS)

Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

FECHA 2

Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS)

Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (DSPORTS)

Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

FECHA 3

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 8:00 p.m. (horario de Perú) | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. (DSPORTS)

Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

CUARTOS DE FINAL

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

SEMIFINALES

Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (DSPORTS)

TERCER PUESTO

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (América TV si es que llega Perú y DSPORTS)

FINAL

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS y América TV).





