Perú está listo para afrontar la Copa América 2024, ubicada en un grupo junto a Argentina, Chile y Canadá. Este torneo marcará el debut de Jorge Fossati como director técnico de la ‘Bicolor’ en una competencia oficial. El primer partido de la ‘Blanquirroja’ será contra la ‘Roja’, ahora dirigido por Ricardo Gareca, en un encuentro que será muy especial para todos los peruanos. En este contexto, el ‘Nonno’ habló sobre por qué los peruanos todavía extrañan al ‘Tigre’. Además, explicó su razón para convocar a Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Durante una entrevista con La Red de Argentina, el actual director técnico del cuadro incaico habló con franqueza. Señaló que en territorio peruano existe un afecto especial hacia Gareca y admitió que la única manera de cambiar esa situación es consiguiendo logros con la selección: “Mientras el equipo no les dé la misma satisfacción, es lógico que recuerden a Gareca”.

En esa línea, el uruguayo entiende que para modificar la percepción en Perú es superando el legado dejado por su predecesor. Además, Fossati justificó la convocatoria de Paolo Guerrero, de 39 años, y Christian Cueva (32), este último llega tras una lesión en la rodilla y con poco ritmo debido a su situación sin equipo.

Para el DT charrúa, ‘Aladino’, a pesar de su parón, mantiene sus habilidades, y el ‘Depredador’ sigue demostrando su valía. Añadió que, mientras no haya elementos juveniles que superen a estos experimentados, no se les puede dejar fuera del equipo: “No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los pibes no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”.

En este escenario, los equipos liderados por Fossati y Gareca buscarán comenzar el torneo continental con buen pie, desplegando lo mejor de su repertorio.





Lo que se viene a la Selección Peruana

Tras haber jugado su último amistoso, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, Perú se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Si deseas ver el famosos ‘Clásico del Pacifico’, es importante tener en cuenta que DIRECTV tiene los derechos exclusivos de transmisión para la Copa América 2024 en toda Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, todos los partidos de la Selección Peruana, incluido este encuentro, serán transmitidos también por América TV. En el caso de Chile, el partido estará disponible en Chilevisión.

En este 2024, la Selección Peruana buscará nuevamente destacarse en una competencia donde fue competitiva en las últimas ediciones, obteniendo el tercer puesto en la Copa América 2021 y el segundo lugar en 2019. Además del rendimiento de la Bicolor en Estados Unidos, este torneo marcará el debut oficial de Jorge Fossati como entrenador, quien buscará implementar cambios en el equipo.

Lista definitiva de los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

El calendario de la Copa América 2024

FECHA 1

Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (América TV y DSPORTS)

Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS)

Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS)

Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

FECHA 2

Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS)

Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (DSPORTS)

Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

FECHA 3

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 8:00 p.m. (horario de Perú) | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. (DSPORTS)

Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

CUARTOS DE FINAL

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

SEMIFINALES

Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (DSPORTS)

TERCER PUESTO

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (América TV si es que llega Perú y DSPORTS)

FINAL

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS y América TV).

Perú vs Chile se enfrentarán este 21 de junio por Copa América 2024 | Foto: AFP





