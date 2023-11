¡Todo listo! El Mundial Sub-17 2023, el cual se realiza en Indonesia, va llegando a su fin y ya se van definiendo los cruces de las semifinales. Hasta el momento, Argentina y Alemania son los primeros equipos en alcanzar la clasificación a esta instancia donde buscarán llevarse la victoria para conseguir su boleto a la gran final. Conoce la programación de estos partidazos y en qué canales serán transmitidos por la web de Depor.

La ‘Albiceleste’ llegó a esta instancia luego de imponerse por 3-0 ante Brasil. Mientras que la ‘Die Mannschaft’ hizo lo mismo con España, en un encuentro que tuvo emociones de principio a fin. Ambos combinados se medirán para conocer al primer finalista.

No obstante, la otra llave aún está por definir, puesto que aún no culminan los cuartos de final. Así pues, el día sábado 25 de noviembre, se disputarán los duelos restantes, los cuales serán protagonizados entre Francia vs. Uzbekistan y Malí vs. Marruecos. Los ganadores de estos dos cotejos se medirán en las semifinales.

Es necesario mencionar que el Mundial Sub-17 también tendrá la definición por el tercer lugar. Dicho cotejo se disputará el viernes 1 de diciembre desde las 7:00 de la mañana, en el Estadio Manahan.

Semifinales del Mundial Sub-17: así son las llaves

PARTIDO FECHA HORA ESTADIO Argentina vs. Alemania 28/11 3:30 a.m. (hora peruana) Estadio Manahan Francia o Uzbekistan vs. Malí vs. Marruecos 28/11 7:00 a.m. Estadio Manahan

¿Dónde ver en vivo los partidos del Mundial Sub-17?

Es necesario mencionar que los partidos del Mundial Sub-17 son transmitidos de manera exclusiva por DSports (DIRECTV) y la plataforma FIFA+ para todos los países de América Latina y Europa. En caso vivas en Argentina, también puedes disfrutar de estos encuentros por la señal de TyC Sports.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial Sub-17?

Culminadas las semifinales, el Mundial Sub-17 se alistará para albergar la gran final. Este encuentro se disputará sábado 2 de diciembre desde las 7:00 de la mañana (hora peruana y dos más en Argentina), en el Estadio Manahan.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR