Señal de GOL Caracol TV para ver el partido de Colombia vs. Bolivia por la Jornada 17 de las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)

Este jueves 4 de septiembre, desde el Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia recibe a Bolivia y puede lograr la clasificación directa al Mundial 2026. Mira el partido de Colombia vs. Bolivia a partir de las 6:30 p.m. con transmisión de GOL Caracol en TV o Caracol Play en streaming online. Por ahora, Colombia se ubica en el sexto lugar con 22 puntos y le saca 4 de ventaja a Venezuela que ocupa zona de repechaje, por lo que una victoria les daría la clasificación directa. Por su parte, Bolivia se ubica en el octavo lugar con 17 puntos y una victoria los hará soñar con el repechaje para la última fecha.

GOL Caracol EN VIVO: dónde ver partido Colombia vs. Bolivia vía Caracol Play (Video: @FCFSeleccionCol)
