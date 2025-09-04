Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
SEÑAL GOL Caracol EN VIVO GRATIS - cómo mirar partido Colombia vs. Bolivia por Caracol TV Play
Este jueves 4 de septiembre, desde el Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia recibe a Bolivia y puede lograr la clasificación directa al Mundial 2026. Mira el partido de Colombia vs. Bolivia a partir de las 6:30 p.m. con transmisión de GOL Caracol en TV o Caracol Play en streaming online. Por ahora, Colombia se ubica en el sexto lugar con 22 puntos y le saca 4 de ventaja a Venezuela que ocupa zona de repechaje, por lo que una victoria les daría la clasificación directa. Por su parte, Bolivia se ubica en el octavo lugar con 17 puntos y una victoria los hará soñar con el repechaje para la última fecha.
GOL Caracol EN VIVO: dónde ver partido Colombia vs. Bolivia vía Caracol Play (Video: @FCFSeleccionCol) SOBRE EL AUTOR
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.