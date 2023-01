A pesar de que ya se retiró definitivamente del fútbol por un problema cardíaco, nada impide que Sergio Agüero se siga sintiendo un futbolista. Ahora, como parte de una nueva edición de la ‘Noche Amarilla’, el ‘Kun’ volverá al ‘verde’ para disputar un partido amistoso en la presentación del plantel del Barcelona SC de Guayaquil, el próximo 28 de enero en el estadio Monumental Banco Pichincha.

El cuadro ecuatoriano ya se ha acostumbrado a traer a grandes estrellas y a exjugadores de renombre para este tipo de eventos, por lo que la llegada del exBarcelona ingresará a una larga lista de estrellas que pasaron por la denominada ‘Noche Amarilla’. Todo esto se confirmó el último domingo 8 de enero, cuando Agüero conversó con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, exfutbolista, periodista y actual presidente de los ‘Canarios’.

“Espero con ansiedad estar ahí y divertirme. Tengo controles del cardiólogo, estoy muy bien y ya empecé a entrenar, así que podré jugar en la ‘Noche Amarilla’. Espero divertirme y sentir de nuevo la cancha”, fueron las primeras palabras del ‘Kun’ tras anunciar que estará en Guayaquil para paralizará la ciudad.

“Me siento muy bien, tengo un chip para llevar el control, por lo que sí podré jugar, pues en 15 días jugaré también un partido con mis amigos del Barcelona de España”, agregó el exdelantero de la Selección Argentina, quien se retiró de la actividad profesional en diciembre del 2021 cuando aún era jugador del FC Barcelona.

En dicha entrevista con Alfaro Moreno, Agüero reveló que durante su estadía en Qatar por la Copa del Mundo, varios hinchas ecuatorianos le sugirieron que participara de la ‘Noche Amarilla’. Ahora que se dio la oportunidad, no quiso desaprovecharla.

Sergio Agüero será la estrella de la 'Noche Amarilla 2023'. (Imagen: Barcelona SC)

“Salí a comer en Qatar y estaba viendo el primer partido de Ecuador en el Mundial, unos hinchas de Barcelona me reconocieron y me pidieron que viniera a la Noche Amarilla. Tuve que quedarme callado para no dañar esta sorpresa”, añadió.

“Me excedí en la final del Mundial de Catar, en la celebración en la cancha con los que fueron mis compañeros de selección, pero espero estar muy bien para volver a jugar después de un año lejos de las canchas y del público”, puntualizó el ‘Kun’.

La ‘Noche Amarilla’ y su larga lista de estrellas

Como se sabe, Sergio Agüero no será el primer exfutbolista de renombre que participe en la ‘Noche Amarilla’. Desde hace varios años el Barcelona SC ha gestionado la llegada de grandes estrellas para su presentación y el argentino se sumará a la lista.

El ‘Kun’ será el octavo invitado a la presentación oficial del plantel del ‘Ídolo del Astillero’. Ronaldinho fue el invitado en 2016, Diego Forlán en 2017, Kaká en 2018, Andrea Pirlo en 2019, Alessandro Del Piero en 2020, Javier Mascherano en 2021 y Carlos Tévez en 2022.





