No olvida. Ni perdón, pero sí castigo. La ‘guerra’ entre Sergio Ramos y Dejan Lovren continúa, y probablemente tenga nuevos capítulos. Esta vez, el ahora central del Zenit afirmó que fue a buscar y golpear deliberadamente al capitán del Real Madrid en el duelo que España y Croacia sostuvieron en la Liga de Naciones, en noviembre de hace dos años.

Lovren explicó que golpeó a Ramos como venganza por la lesión de Mohamed Salah, en la final de la Champions League de ese año en Kiev (el croata, entonces, jugaba en el Liverpool). El central ‘blanco’, como se recuerda, ‘palanqueó' al egipcio, que tuvo que salir del encuentro e incluso pasó por el quirófano.

“¿Si golpeé deliberadamente a Ramos después de que lesionara a Salah? Sí, es posible”. Son palabras a la televisión egipcia Sada El Balad.

Lovren y Ramos en el España vs Croacia de la Liga de Naciones.

El central cuenta que Modric, gran amigo de Ramos, quiso apaciguar las cosas: "Luka Modric trató de reducir la tensión entre Ramos y yo. Deliberadamente lo golpeé con los codos y le dije que ya habíamos empatado".

Lovren no parece arrepentido de nada: “Respeto a Ramos como jugador y lo que hace por su equipo. Ha ganado muchos títulos, pero por otro lado, tiene comportamientos que no me gustan y perjudican a los jugadores. No quiero hacer una gran historia, pero creo que lo que hizo Ramos fue intencional para lastimar a mi amigo Salah, así que era hora de pagar por lo que había hecho”.

La final de kiev

“Jugábamos mucho mejor que el Real Madrid antes de que Salah se lesionara en la final. Su salida fue un gran golpe para nosotros. Con Mo fuera empezaron a dominar el partido”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR