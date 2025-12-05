Con Estados Unidos como escenario de la ceremonia, este viernes 5 de diciembre se definirán los grupos para EN VIVO y EN DIRECTO, con el sorteo de los 48 equipos participantes. ¿A qué hora empieza la ceremonia? El sorteo comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se verá a las 2:00 p.m.. Mientras que en Paraguay será la 1 de la tarde. ¿Por dónde se verá? Este evento será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo español se verá por La 1 de RTVE, GOLTV y Movistar Plus. En México lo verás por TUDN y en Estados Unidos lo verás por Telemundo Deportes. Conoce cada detalle de los grupos gracias a Depor.

