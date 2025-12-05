Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO por DIRECTV, DSports y TyC Sports: ver partidos, fixture y grupos
Desde el Centro Kennedy de Washington D.C., este viernes 5 de diciembre se vivirá el Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO. La transmisión será a través de las señales de DIRECTV, DSports, DGO y América TV. Conoce la guía de TV completa.
Con Estados Unidos como escenario de la ceremonia, este viernes 5 de diciembre se definirán los grupos para Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, con el sorteo de los 48 equipos participantes. ¿A qué hora empieza la ceremonia? El sorteo comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se verá a las 2:00 p.m.. Mientras que en Paraguay será la 1 de la tarde. ¿Por dónde se verá? Este evento será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo español se verá por La 1 de RTVE, GOLTV y Movistar Plus. En México lo verás por TUDN y en Estados Unidos lo verás por Telemundo Deportes. Conoce cada detalle de los grupos gracias a Depor.
Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: ver transmisión de DSports, DIRECTV y América TV por internet. (Video: MARCA) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.