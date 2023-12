El sorteo de la Eurocopa 2024 se llevará a cabo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 2 de diciembre en Hamburgo, Alemania. El evento está programado para iniciar a las 12:00 horas (hora peruana, 6:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de Star Plus, ESPN, DAZN y UEFA TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que el certamen se disputará del 14 de junio al 14 julio de 2024 en tierras teutonas. En Depor te traemos la transmisión de evento. No te lo puedes perder.

Kylian Mbappé marcó uno de los mejores goles de las Eliminatorias Euro. (Foto: Euro 2024)

¿Cuáles son los bombos para el sorteo de la Eurocopa 2024?

1: Alemania, Portugal, Francia, España, Bélgica e Inglaterra.

2: Hungría, Turquía, Rumanía, Dinamarca, Albania y Austria

3: Países Bajos, Escocia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa

4 : Italia, Serbia y Suiza, junto a los ganadores de los “play-offs”.