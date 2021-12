La temporada 2021 de la Liga de Chile culminó el pasado fin de semana y los clubes empiezan a planificar los detalles para la próxima campaña. En ese sentido, O’Higgins de Rancagua finalmente eligió al entrenador adecuado para sus intereses: anunciaron la contratación del argentino Mariano Soso.

La ‘Celeste’ pasó por muchas complicaciones a lo largo del presente año e incluso estuvieron inmersos en la zona de descenso, de la cual lograron escapar en las últimas fechas. Ante ello, la directiva decidió acabar el vínculo con Miguel Ramírez y buscar a otro técnico, que pueda cambiar el rumbo de la institución.

Fue así que Mariano Soso apareció como la mejor opción, puesto que tiene experiencia y porque ha sabido sostener una idea de juego en cada uno de los clubes que dirigió. Según reveló la prensa chilena, la dirigencia de O’Higgins convenció al estratega con un proyecto atractivo.

Cabe mencionar que esta será la primera experiencia del entrenador en la liga chilena, aunque en el pasado estuvo en la mira de otras instituciones del mismo país. Universidad Católica y la U. de Chile se mostraron interesados en contar con los servicios del argentino, pero las conversaciones entre las partes no prosperaron.

Mariano Soso es nuevo entrenador del O'Higgins de Chile. (Foto: Captura)

¿Qué equipos dirigió Mariano Soso?

Mariano Soso debutó como DT principal en el fútbol peruano, cuando asumió el mando de Real Garcilaso (ahora Cusco FC) en 2015. En técnico destacó con su labor en el equipo cusqueño y para el 2016 llegó al banquillo de Sporting Cristal, donde se consagró campeón, siendo el máximo logro en lo que va de su carrera.

No obstante, solo estuvo un año con los rimenses y recién volvió a dirigir a mediados del 2017: se puso el buzo de Gimnasia de Argentina, donde no duró mucho. Luego, en mayo del 2018, llegó a Emelec de Ecuador, donde cerró una buena temporada, pero los resultados no lo acompañaron con Defensa y Justicia (2019) y San Lorenzo (2020) de su país. Este 2022, buscará su revancha en O’Higgins.





