STAR Plus: Argentina vs. Italia EN VIVO ONLINE, transmisión por la Finalissima en Wembley [VIDEO]

STAR PLUS EN VIVO: sigue la transmisión del duelo entre las selecciones de Argentina vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 1 de junio de 2022 por la Finalissima UEFA-CONMEBOL, o también llamado Copa de Campeones, a través del servicio para toda América Latina de ESPN Play y STAR +, que gracias a su plataforma de streaming vía The Walt Disney Company te le lleva las incidencias del duelo más atractivo de la fecha FIFA desde el mítico estadio de Wembley en Londres. Sintoniza el canal por país desde las 13:45 horas (Perú) y 20:45 horas (España). Minuto a minuto de las principales acciones solo en la previa más completa de todas.

Star+ establece un momento único para el contenido deportivo de América Latina con la llegada de ESPN al mundo del streaming. Su desembarco vendrá de la mano de un amplio catálogo de eventos y shows en vivo de las grandes ligas, como la Ligue 1 de Francia; UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España; Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania, Eredivisie de Países Bajos; así como algunas de las principales competencias de América: CONMEBOL Libertadores, la LPF de Argentina y la MLS.

La alineación de Argentina, con Messi titular, para enfrentar a Italia en Wembley. (Video: ESPN)

Es así que este miércoles podrás disfrutar del gran partido que ofrecerán Italia y la Argentina de Lionel Messi. Los ‘tanos’ llegan como campeones de la Eurocopa 2022 a pesar de no haber clasificado al Mundial 2022. Mientras que la Albiceleste viene de alzar el título de la Copa América tras vencer a Brasil en la final con gol de Di María.

Precisamente, el equipo de Lionel Scaloni, más conocido como la ‘Scaloneta’, se encuentra entrenando hace varios días en Bilbao. Hasta allí han llegado todas las estrellas de la Albiceleste como Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, entre otras estrellas. Aunque los focos están puestos en el capitán Lionel Messi.

Conviene recordar que la convocatoria de Scaloni, a la que se ha sumado Paredes, estaba en principio compuesta por de los siguientes 29 jugadores:

Porteros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal-ESP), Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR) y Juan Musso (Atalanta-ITA).

Defensas: Nahuel Molina (Udinese-ITA), Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (Sevilla-ESP), Germán Pezzella (Real Betis-ESP), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico (Ajax-NED), Marcos Senesi (Feyenoord-NED), Juan Foyth (Villarreal-ESP), Nehuén Pérez (Udines-ITA) y Cristian Romero (Tottenham-GBR).

Centrocampistas: Guido Rodríguez (Real Betis-ESP), Ángel Di María (PSG-FRA), Alexis Mac Allister (Brighton-GBR), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid-ESP), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-GER) y Giovani Lo Celso (Tottenham-GBR).

Delanteros: Lionel Messi (PSG-FRA), Alejandro Gómez (Sevilla-ESP), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid-ESP), Paulo Dybala (Juventus-ITA), Joaquín Correa (Inter-ITA), Julián Álvarez (River Plate) y Lautaro Martínez (Inter-ITA).

Luego de la Finalissima 2022 ante Italia, Argentina enfrentará a Estonia el domingo 5 de junio en un amistoso en el estadio de El Sadar que comenzará a las 20:00 horas (España) después de que los representantes de la Asociación de Fútbol de Argentina se hayan quedado convencidos de que Pamplona era el lugar idóneo para el evento.

De esta manera, Argentina sigue su preparación para el Mundial de Qatar 2022, al que llega como uno de los favoritos tras una fantástica campaña en las Eliminatorias 2022. Sigue aquí y en STAR Plus todos los partidos de la ‘Scaloneta’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR