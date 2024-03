¡Imperdible! Desde el estadio Wembley, las selecciones de Inglaterra vs. Brasil chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV en un compromiso amistoso internacional, por jornada FIFA. El duelo futbolístico, que será importante para ambos conjuntos, comenzará desde las 2:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en Brasil) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por STAR Plus para toda Latinoamérica. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

La selección de Inglaterra pone rumbo a su preparación de cara a la Eurocopa 2024 donde ganó su boleta sin tantas complicaciones tras superar su grupo clasificatorio como primero y de forma invicta.

Posteriormente, el combinado inglés cuenta con una camada de jugadores muy importantes a nivel mundial. Para esta convocatoria destacan la presencia de jugadores como Jude Bellingham, Harry Kane o Phil Foden. Cabe mencionar que, estos jugadores han destacado en sus clubes en los últimos meses.

De este modo, el mundo del fútbol espera mucho más de esta selección tras el mundial de 2018 y 2022 y la Eurocopa 2020 su mayor logro ha sido llegar a la final de la pasada Eurocopa donde perdió desde el punto penal. Por lo tanto, el trabajo de Gareth Southgate desde el banquillo se ha mostrado cuestionado en los últimos años. En este sentido, de no tener un gran desempeño en la próxima euro podría verse comprometido su puesto en la banca de la selección inglesa.

Por otra parte, la selección de Brasil afronta un nuevo ciclo tras la incorporación de Dorival Júnior como nuevo entrenador de la selección tras el mal desempeño que presentó Fernando Diniz en el mando en los últimos meses donde solo sumó dos victorias y encadenó cuatro partidos de forma consecutiva sin ganar (3 derrotas, 1 empate).

De esta manera, Brasil no contará con todos sus efectivos para esta doble fecha ante Inglaterra y España, se destacan las ausencias de Alisson en el arco y la de Gabriel Martinelli en ataque. Además, hay sorpresas en esta primera convocatoria del entrenador Júnior, las presencias de Wendell, Beraldo en la zaga defensiva son una de las novedades de la convocatoria.

Hasta ahora, la nación sudamericana en los últimos años ha sido invencible en CONMEBOL afronta esos dos encuentros amistosos ante selecciones europeas para medir el nivel de la plantilla a la hora de competir ante países de otros continentes. Debido a que en los últimos 3 mundiales ha sido eliminado por selecciones del continente europeo.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Brasil en amistoso?

El encuentro entre Inglaterra vs. Brasil está programado para este sábado 23 de marzo desde las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Inglaterra vs. Brasil en amistoso?

El partido entre Inglaterra vs. Brasil se disputará en el Wembley Stadium y será transmitido para todo el territorio de Latinoamérica a través de la señal de ESPN y STAR Plus. Si no cuentas con este servicio o no tienes dónde ver la transmisión de este compromiso, no te olvides que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la página web de Depor.

Inglaterra vs. Brasil: probables alineaciones

Inglaterra: Pickford; Lewis, Guei, Maguire y Walker; Rice, Palmer y Foden; Grealish, Saka y Kane.

Pickford; Lewis, Guei, Maguire y Walker; Rice, Palmer y Foden; Grealish, Saka y Kane. Brasil: Ederson; Emerson, Marquinhos, Gabriel y Carlos; Guimaraes, André y Paquetá; Rodrygo, Martinelli y Vinícius.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.