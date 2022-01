Star Plus, Nacional vs. Peñarol (EN VIVO y EN DIRECTO / Fox Sports Premium / 7:30 p.m.) juegan por amistoso de pretemporada, este sábado 22 de enero desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star Plus (Star+) y Fox Sports Premium. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com.

Los históricos Peñarol y Nacional, en plena pretemporada, protagonizarán una edición más del clásico uruguayo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Centenario.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Peñarol y Nacional.

Nacional vs. Peñarol: horarios del partido y canales

México - 6:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m. - Star+ (Star Plus)

Ecuador - 7:30 p.m. - Star+ (Star Plus)

Colombia - 7:30 p.m. - Star+ (Star Plus)

Bolivia - 8:30 p.m. - Star+ (Star Plus)

Venezuela - 8:30 p.m. - Star+ (Star Plus)

Paraguay - 9:30 p.m. - Star+ (Star Plus)

Chile - 9:30 p.m. - Star+ (Star Plus)

Argentina - 9:30 p.m. - Star+ (Star Plus) y Fox Sports Premium

Uruguay - 9:30 p.m. - Star+ (Star Plus) y VTV Plus

Brasil - 9:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (domingo 23 de enero)

Si bien no será un juego por los puntos, sí lo será por el orgullo. Está claro que Peñarol ni Nacional tienen en el presupuesto perder y parten con la premisa popular en todo el mundo: los clásicos se ganan.

Peñarol llega a este compromiso con la mora alta, luego de golear 4-0 a Barracas Central y de vencer 1-0 a Ñublense en sus dos primeras presentaciones del 2022.

Entre las novedades que presentará Peñarol están Kevin Dawson y Walter Gargano, quienes fueron considerados en la lista de convocados que definió el entrenador Mauricio Larriera.

Por otro lado, seguirán ausentes Giovanni González y Agustín Canobbio, quienes de acuerdo a Ovación de Uruguay, están a la expectativa de concretar su fichaje por otros clubes. De eso dependerá su renovación o no con el conjunto mirasol.

Nacional, por su parte, viene de perder de manera sorpresiva por 2-1 ante Barracas Central, uno de los recién ascendidos a la máxima categoría del fútbol argentino.

El ‘Bolso’ acaba de incorporar al plantel al delantero Emmanuel Gigliotti, Yonathan Rodríguez y Juan Izquierdo, aunque está descartada la presencia de los tres elementos en el clásico charrúa.

Nacional vs. Peñarol: probables alineciones

Nacional: Rodríguez, Perdomo, Marichal, Sosa, Almeida, Marcel, Vila, Zunino, Ocampo, Vega y Gutiérrez.

Peñarol: Lima, Fernández, González, Da Silveira, O’Neill, Saravia, Álvarez W., Ceppellini, Álvarez M., Torres y Laquintana.





