El futuro de Ousmane Dembélé sigue siendo una incógnita en Barcelona. Xavi Hernández, entrenador del primer equipo, ya le informó a Joan Laporta, presidente de la institución, que no piensa contar con él si decide no renovar y esperar a una importante oferta para dejar el Camp Nou. Pasan las horas y aún el club no tiene una respuesta del futbolista.

El francés tiene contrato con el Barza hasta junio de este 2022. Los directivos ya le han ofrecido un contrato para extender su vínculo, pero las dudas siguen atacando al jugador. Quiere esperar a analizar ofertas para darles una respuesta. Esto terminaría sentenciándolo.

En los últimos días, se especuló que Xavi le había dado un ultimátum a Dembélé. Deberá anunciar su decisión pronto. Este sábado, en conferencia de prensa previa al partido ante Alavés, el técnico se refirió a la situación del atacante.

“La situación de Dembélé no ha cambiado. Sabe lo que hay u quiere que decidir”, inició Xavi tras ser preguntado por Ousmane. “No hay otra. Quedan días y él sabe la situación. No hay otra alternativa”, finalizó.

Este fin de semana, el exBorussia Dortmund se entrenó con normalidad con el equipo, aunque aún no se conoce si será parte del llamado para el partido de este domingo.

Según la información de Mundo Deportivo, el representante de Dembélé, Moussa Sissoko, tiene previsto un viaje la próxima semana a Barcelona para reunirse con el jugador y también para intentar juntarse con Joan Laporta y Mateu Alemany para tratar la renovación de Ousmane.

La fuente citada señala que el agente del galo considera que se han explicado cosas desde el club que son inexactas sobre sus peticiones por la prima del fichaje del ariete. De hecho, señaló que cada año se lleva un pago que, se queda en poco más de 150.000 euros, cifra que también percibe su representado.





